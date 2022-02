Eksamen er avlyst. Igjen. Har vi tidenes mest naive kunnskapsminister?

Marcus De Boer (20) Leder, Follo Unge Høyre

Etter lengre tids debatt er årets eksamen i grunnskolen og videregående skole avlyst. Her er kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) avbildet etter en pressekonferanse om koronasituasjonen tidligere i februar.

Beklager Tonje Brenna (Ap), men du tar feil.

Si ;D-innlegg

Eksamen er avlyst. Igjen. Når jeg så hører Tonje Brenna (Ap) si at «Dette er ikke en beskjed om at du kan slappe av. Dette er en mulighet til å jobbe godt fremover», spurte jeg om vi har tidenes mest naive kunnskapsminister.

Hvem ved sine fulle fem tror at elever som får vite at de ikke skal bli vurdert, vil bli motivert til å jobbe hardere frem mot skoleslutt?

Mister motivasjonen

Som en del av det første «koronakullet» og avgangselev under pandemien, kan jeg bekrefte at med en gang det ble kjent at eksamen ble avlyst, var det ingen som hadde interesse i å lære noe etter at standpunktkarakteren var satt.

Hvorfor skulle vi? Vi kom jo aldri til å få bruk for 90 prosent av dette senere uansett. Likevel argumenterer regjeringen med at tiltaket skal øke læringen.

Jeg frykter et hardt møte med studielivet, skriver Marcus De Boer.

Det blir ofte sagt at undervisningen hadde vært for dårlig og lite forutsigbar, fordi vi elever var de eneste som kunne ha en kvalifisert mening om det.

Men vi har hatt mye bedre læringsmuligheter enn det som blir fremstilt. De eneste månedene vi ikke lærte noe, var mai og juni, ettersom karakterene da allerede var satt.

Ikke logisk

Det er noe som ikke henger på greip når standpunktkarakterene har økt fra før koronaen til i dag, parallelt med at undervisningen visstnok ikke holdt mål.

Situasjonen avgangselevene hadde for ett til to år siden, blir også trukket frem som et argument. Men alle som har jobbet i norsk videregående skole, vet at det i praksis kun er arbeidet du legger inn i 3. klasse, som har noe å si for standpunktkarakterene.

Dersom målet hadde vært å sikre elevenes læring, kunne man for eksempel utsatt eksamen eller fristen for standpunktkarakter, så elevene fikk mer tid til å hente seg inn.

Et hardt møte med studielivet

For meg fremstår avgjørelsen kunnskapsløs.

Takket være regjeringen står vi nå – igjen – med et kull som ikke har fått muligheten til en uavhengig vurdering. De står uten erfaring fra en eksamenssituasjon, og uten noen motivasjon til å jobbe siste del av skoleåret.

Jeg frykter nå et hardt møte med studielivet.

I de to foregående årene da eksamen ble avlyst, så vi en økning i poengkravene ved mange studier. Et tredje år uten eksamen vil derfor ramme kullene før og etter disse avgangselevene enda hardere.

Da Utdanningsdirektoratet anbefalte å avlyse eksamen, mistet jeg tilliten til deres forståelse for elevenes situasjon, læring og skolesystemet i praksis. Det er skuffende at regjeringen følger etter.

Jeg tror vi akkurat har vært vitne til tidenes kjipeste «tjeneste».

