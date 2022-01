Hvordan ødelegge en viktig debatt? Vær usaklig.

Magnus Brandt Lågøyr (21) Sentralstyremedlem, Unge Sentrum

På Dagsnytt Atten 11. januar debatterte leder av Rød Ungdom, Alberte Bekkhus, og leder av Unge Høyre, Ola Svenneby.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk har godt av å bli diskutert blant unge. Men det forutsetter at vi klarer å holde diskusjonen saklig – også når vi er helt uenige.

I forbindelse med den økte spenningen mellom Russland og Ukraina har flere ungdomspolitikere fått slippe til i debatten om forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Det er positivt å se at vi unge blir hørt. Spesielt på et område som ofte er dominert av godt voksne, etablerte politikere og akademikere. Men måten debatten mellom Unge Høyre og Rød Ungdom har utspilt seg på, gir ikke mersmak.

Politikken er ikke problemet

Jeg er uenig med Unge Høyre og Rød Ungdom i mye. Rød Ungdom vil at Norge skal melde seg ut av Nato, men i mine øyne kan det frata Norge den sikkerhetspolitiske tryggheten vi har i dag.

Samtidig mangler Unge Høyre forståelse for at Nato har bidratt til de nåværende spenningene mellom Nato og Russland. Det forhindrer løsningsorientert diskusjon.

Det jeg reagerer mest på, er likevel tonen og debatteknikkene som blir brukt i diskusjonen.

Ingen av de politiske fløyene har monopol på gode løsninger, skriver Magnus Brandt Lågøyr (21), sentralstyremedlem i Unge Sentrum.

Lite konstruktivt

En debatt på Helgemorgen 15. januar illustrerer problemet. Unge Høyre påstod at Rød Ungdom mener Norge like godt kan ansette Vladimir Putin som sentralbanksjef, i stedet for Jens Stoltenberg.

Det er helt greit at Unge Høyre mener at Rød Ungdom i for stor grad ser på konflikten fra Russlands perspektiv. Men det er lite konstruktivt å tillegge dem andre meninger.

Et annet eksempel på ufin debatteknikk var da Unge Høyre, både på Helgemorgen og på Dagsnytt Atten 11. januar, kalte Rød Ungdoms meninger for «russisk propaganda».

Slike karakteristikker er kanskje populære i skoledebatter. Men hvis vi skal vise at vi fortjener en plass i det offentlige ordskiftet, må vi unngå å debattere på denne måten.

Ungdom får endelig slippe til

Ingen av de politiske fløyene har monopol på gode løsninger. Selv om vi er uenige i enkelte saker, er norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk basert på bred politisk enighet. Uansett om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter med makten, ligger de store linjene ganske fast.

Dette er en god ting fordi det gjør oss forutsigbare i møte med upålitelige aktører som Russland. Det betyr ikke at vi skal la være å utfordre nåværende politikk.

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har veldig godt av å bli diskutert blant en større og mer mangfoldig gruppe. Men det forutsetter at vi klarer å holde diskusjonen saklig, også når vi er helt uenige.

For vår oppgave er ikke bare å debattere dagsaktuelle politiske spørsmål. Vi skal også engasjere andre unge og sørge for at fremtidige ungdomspolitikere også får slippe til i en debatt som dessverre ofte er forbeholdt voksne.

Det gjør vi ikke ved å bruke ufine debatteknikker og avfeie hverandres argumenter.

