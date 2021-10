Mortensrud er bedre enn sitt rykte. Men medfølelse er ikke nok!

Lania Blbas (14) Elevrådet, Lofsrud skole

20 år gamle Hamse Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole 7. oktober. I dagene etter strømmet folk til skolen for å tenne lys og legge ned blomster.

Vi hører hele tiden fra politisk hold at de gjerne vil hjelpe. Men når?

Jeg er en 14 år gammel jente som vokser opp på Mortensrud. Jeg blir både lei meg og provosert når jeg ser alt det negative som skrives om mitt nærmiljø etter at en av våre ble skutt og drept for to uker siden.

Det gir oss som bor her, en ekstra belastning i en vanskelig tid og skaper bare masse unødvendig frykt.

Ja, det finnes kriminelle gjenger her, men det er et fåtall av oss ungdommer som er involvert i dem.

De fleste av oss er helt vanlige ungdommer som ønsker å gjøre det bra på skolen, få en god utdannelse og en jobb vi trives med.

Spesielt samhold

Vi er et lite område med omkring 5000 innbyggere. Det som kanskje er aller finest på Mortensrud, er at folk er fargeblinde.

Vi har et spesielt samhold her, hvor vi stiller opp for hverandre, og hvor vi respekterer hverandres ulikheter.

I tillegg er det mange innmari engasjerte og ivrige mennesker som jobber hardt for å gjøre Mortensrud til det gode og trygge stedet jeg opplever det som.

Jeg skulle ønske mediene fortalte mer om hvordan vi holder sammen og hjelper hverandre i denne vanskelige tiden, i stedet for bare å snakke om at det er så mye kriminalitet her.

Jeg vil gjerne trekke frem alle dem som står på som bare det for at vi ungdommer skal ha gode tilbud.

Mange gode tilbud

Vi har for eksempel MASK (Mortensrud- aker sportsklubb), som tilbyr gratis lunsj og gratis aktiviteter. De vil også få ungdommer i jobb og hjelper dem med en god CV.

Jeg fikk min første jobb som aktivitetsleder på MASK som 13-åring.

I tillegg har Lofsrud ungdomsskole åpen skole tre kvelder i uken hvor ungdommer kan komme og drive med alt fra matlaging og Playstation til film og idretter.

Ja, jeg innrømmer at det har vært noen tøffe år nå, med flere forferdelige hendelser

Røde Kors tilbyr gratis leksehjelp, hvor man også kan få mat og spille spill.

Mortensrud-klubben er en ungdomsklubb hvor man kan gjøre ulike aktiviteter eller bare henge.

Alle disse fine tilbudene gjør at færre ungdommer henger ute i gatene, noe som er utrolig viktig. Det er takket være alle de frivillige som står på.

Hadde det ikke vært for dem, hadde det kanskje vært enklere å bli involvert i miljøer som ikke er bra for oss.

Noen tøffe år

Selv om Mortensrud er et fint sted å vokse opp, er det noen ting som hadde gjort det mye lettere for de frivillige og oss ungdommer.

Når tragiske hendelser skjer, får vi medfølelse og omsorg fra mange politiske hold. Men medfølelse er ikke nok!

For ja, jeg innrømmer at det har vært noen tøffe år nå, med flere forferdelige hendelser. Det kan innimellom være vanskelig å fokusere på det positive når vi sørger, eller når noen av oss kanskje blir redde.

Jeg selv har vært med på et nabolagskurs for alle som er interesserte til å gjøre nabolaget vårt bedre, og jeg mener at vi ungdommer må få si høyt hva vi ønsker oss til området vårt, uten at vi blir til en taperbydel av den grunn.

Det vi mangler

Det er nemlig mye vi mangler. Jeg mener veldig sterkt at Mortensrud ville blitt et enda bedre sted for barn og ungdommer hvis vi hadde hatt et felles bibliotek og en egen svømmehall.

Vi må reise langt for å låne bøker og for å besøke en svømmehall. Det er dessverre altfor mange i vår bydel som ikke kan svømme.

Jeg synes vi ungdommer må være modige nok til å tørre å si hva vi trenger

Andre tilbud som klatrepark, en utvidet ungdomsklubb og andre steder det er naturlig for ungdommer å oppholde seg på ettermiddagene, ville hjulpet veldig. I vår bydel er det ikke like enkelt å gå hjem til hverandre bestandig, fordi det ofte er dårlig plass hjemme.

Går for sakte

Vi hører hele tiden fra politisk hold at de gjerne vil hjelpe, men når? Det går for sakte!

Ungdommer må vente, og de som trenger det mest, blir kanskje involvert i saker som ikke er bra for dem, mens de venter.

Derfor vil jeg, som ungdom, nå stille krav, fordi jeg vil stå opp for min lille bydel. Jeg synes vi ungdommer må være modige nok til å tørre å si hva vi trenger, og hva vi føler hadde hjulpet.

Og da er vi avhengige av politikere som ikke bare gir oss medfølelse, men som faktisk gir oss det vi trenger.

Men inntil det skjer, håper jeg at folk forstår at Mortensrud er et mye bedre sted enn det som blir fremstilt i mediene.