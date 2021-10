Det er greit å gråte

Maud Angelica Behn (18)

22. okt. 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Sorg er alltid med deg utover i livet, men den endrer form. Jeg kan love deg at ting blir mye, mye bedre med tiden! skriver Maud Angelica Behn (18).

Jeg er ingen ekspert, men jeg kan snakke ut ifra mine egne opplevelser.

Det er naturlig å forsøke å undertrykke de vonde følelsene. Det er menneskelig og forståelig.

Man vil jo helst være glad døgnet rundt, men sånn er dessverre ikke livet. Man trenger å gå gjennom vanskelige ting av og til for å vokse og lære.

Det er viktig å bearbeide det vonde du har opplevd. Hvis ikke vil du aldri klare å komme deg videre.

Det nytter ikke å unngå det grunnleggende problemet. Du må gå gjennom følelsene dine, du kan ikke gå rundt dem.

Fakta Maud Angelica Behn Datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn. Hun er også det eldste barnebarnet til kong Harald V og dronning Sonja.

Gjorde sterkt inntrykk på en hel nasjon da hun holdt tale i farens begravelse, etter at han tok sitt eget liv i romjulen 2019. – Det finnes alltid en utvei, selv om det ikke føles sånn, sa Behn foran båren.

Debuterte denne uken som poet og illustratør med boken Tråder av tårer, som handler om håp. Vis mer

Det som har hjulpet

Jeg skulle så inderlig ønske at vi lærte mer på skolen om hvordan man håndterer følelser for å få en sunnere tankegang. Mangel på kunnskap gjør at mange unge velger selvskading, drikking og andre usunne handlinger.

Selv vil jeg uten tvil anbefale og understreke hvor viktig det er å spørre om hjelp dersom du har det vanskelig! Vær så snill, snakk med folk du er glad i, eller en profesjonell hvis du trenger det.

Noen ganger er det nok bare å være med noen jeg er glad i.

Jeg går til både sorggruppe og psykolog, og det har hjulpet meg veldig mye.

Det som også har hjulpet meg mye når jeg har hatt det vanskelig, er å snakke med eller bare være sammen med andre mennesker. Noen ganger er det nok bare å være med noen jeg er glad i.

Mennesker trenger mennesker. Det kan være krevende å tørre å ta kontakt og åpne seg, men du aner ikke hvor godt det føles etterpå. Det er så viktig.

En styrke

Husk at det går bra å være lei seg, og det er skikkelig digg å gråte. Å gråte er kroppens innebygde funksjon skapt for å hjelpe deg med å få ut følelsene dine og «heale».

Så la kroppen din gjøre greia si!

Spesielt gutter føler ofte at de ikke kan gråte eller vise følelser. Det er nok én av grunnene til at det er flere gutter og menn som tar selvmord.

Derfor må vi normalisere det å gråte. Det er ikke skam, det er ikke svakt: Det er styrke.

Ofte gjør det vonde du kjenner på, at synet ditt blir «tåkete». Du ser ikke hele bildet, tankeganger blir vridd og rotete, og du har et slags tunnelsyn der du bare ser alt det vanskelige du går igjennom.

Her er prinsesse Märtha Louise og Ari Behn på vei hjem fra Rikshospitalet med nyfødte Maud Angelica i mai 2003.

Å strekke ut en hånd

Jeg har skrevet og tegnet en bok som handler om dette. Den heter Tråder av tårer, og jeg forteller om en sorg som dekker over alt det som en gang var fint og gyllent.

Alt er svart inntil noen strekker ut en hånd, og da ryker alle tårebånd. Derfor er det viktig at vi alle er en noen som rekker ut en hånd til de som sliter.

Eller at vi også er den som ber om en hånd.

Jeg har klart å få det så uendelig mye bedre, og jeg har troen på at du også klarer det.

Det har selvfølgelig vært vanskelig for meg å miste faren min så tidlig og på en så brå og forferdelig måte.

Tråder av tårer er ikke basert på min egen sorg eller mine egne følelser, men jeg har en dyp forståelse for det å bearbeide det vanskelige. Den kunnskapen vil jeg bruke til å få frem et fint budskap.

Har fått det bedre

Sorg er alltid med deg utover i livet, men den endrer form. Jeg kan love deg at ting blir mye, mye bedre med tiden!

Jeg har klart å få det så uendelig mye bedre, og jeg har troen på at du også klarer det. Uansett om du har mistet noen du er glad i, eller har det vanskelig av andre grunner.

Jeg sa disse ordene i begravelsen til faren min januar 2020, og jeg kan ikke få gjentatt det nok: Uansett hvor mørkt det virker og hvor vanskelig ting er, så er det alltid ALLTID håp!

Selvmord er aldri en løsning. Vær så, vær så snill, be om hjelp! Snakk ut om ting.

Uansett hvor lite eller stort det vanskelige du går igjennom er, så er det gyldig.

Det er ikke sånn at hvis du er lei deg over noe du tenker på som «lite», så «fortjener» du ikke å være lei deg og jobbe gjennom det.

Grip det og få hjelp før det blir verre. Hvis man holder mye inne, så eksploderer det senere og blir vanskeligere. Du behøver ikke å gå igjennom ting alene.

Til deg som leser

Ikke forvent at du skal bli glad med en gang, følelser går opp og ned, og det er helt ok. Det er mange vakre dager i fremtiden, vær så snill, ikke gå glipp av dem.

Til deg som leser dette, ønsker jeg deg det aller, aller beste fra det dypeste av hjertet mitt. Verden trenger deg.

Jeg har troen på at du klarer hva som helst, at du er sterkere enn du tror, at du klarer å få det bedre, at du fortjener all den vakreste kjærligheten i verden, og at det alltid er håp.

En metafor jeg liker, er at mennesker er som lotusblomsten. Jo mer skitten gjørme du vokser fra, jo vakrere blomst blir du.

Hilsen en som også har gått igjennom vanskelige prøvelser, og som liker å gråte.