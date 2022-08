Studentene trenger et økonomisk løft – ikke en regjering som «følger situasjonen nøye»

Lars Mikael Barstad Løvold Student og styremedlem, Trøndelag FpU

12 minutter siden

En av de gruppene i samfunnet som merker de høye prisene mest, er studentene, skriver debattanten.

Vi foreslår blant annet å øke frikortgrensen fra dagens 65.000 til 250.000 kroner.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Drivstoff-, strøm- og matvareprisene er skyhøye, og stadig flere sliter med å betale regningene. En av de gruppene i samfunnet som merker dette mest, er studentene. Studiestøtten er ikke i nærheten av å følge prisutviklingen i samfunnet.

Allerede i februar svarte 60 prosent av studenter at de var mer bekymret over økonomien sin nå enn før pandemien, ifølge en undersøkelse gjort for Frende Forsikring.

Jobbe mindre

Med den siste tidens prisøkninger på mat og strøm er det mange som nå må prioritere lange arbeidsdager foran studier. Selv mange av dem som har en jobb ved siden av studiet, opplever at lønnen ikke strekker til ut måneden.

Derfor vil vi Fremskrittspartiets Ungdom øke frikortgrensen fra dagens 65.000 til 250.000 kroner. Slik vil studentene trenge å jobbe betydelig mindre ved siden av studiene, ettersom de vil beholde mer av pengene selv.

Vi er også nødt til å øke studiestøtten, slik at den holder tritt med prisutviklingene i samfunnet. Vi må styrke BSU-ordningen, slik at unge som ikke har en sterk familieøkonomi i ryggen, har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Manglende handlekraft

Da Fremskrittspartiet satt i regjering, fikk vi blant annet gjennomslag for å øke studiestøtten og innføre en 11 måneders studiestøtte. Tidligere var den bare 10. Vi fikk også styrket BSU-ordningen ved å doble grensen for det samlede sparebeløpet.

Til sammenligning har den rødgrønne regjeringen så vidt rørt noen av ordningene. Kun BSU-ordningen ble så vidt styrket i 2009.

Dagens regjering viser en totalt manglende handlekraft. Majoriteten av studenter er bekymret over egen økonomi, stadig færre unge har mulighet til å kjøpe bolig og unge låntagere får stadig høyere gjeldsgrad.

Men regjeringen? De «følger situasjonen nøye».

