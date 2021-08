Tre grunner til at vi unge burde stemme for en ny regjering

Aleksander Snarheim (18) Landsstyrerepresentant, Sosialistisk Ungdom

Nå nettopp

Skal disse tre styre landet etter valget? For Aleksander Snarheim er det særlig tre saker som taler for.

Stikkord er klima, skole og kvinner.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Nå skal jeg for første gang stemme. Jeg kommer til å bruke stemmeretten min basert på mange ting, men tre grunner skiller seg særlig ut akkurat nå.

1. Klima

Klimaendringene har aldri vært så store som nå. Vi ser katastrofale konsekvenser i hele verden, for eksempel ekstrem hete i Nord-Amerika, branner i Sør-Europa og ekstremvær i Tyskland og Belgia. Alt dette kun på noen få uker.

Samtidig pumper regjeringen opp olje som bare det. De gir ut flere og flere oljelisenser, mens verden skriker etter mindre utslipp. Derfor er det viktig at vi får en rødgrønn regjering, ikke kun en rød. En regjering som tar klimakrisen på alvor, og som stopper oljeproduksjonen en gang for alle!

2. Elever

Ikke nok med at regjeringen ikke tar fremtiden vår på alvor, de tar ikke oss elever på alvor heller. De har innført en fraværsgrense som fører til et umenneskelig press. For eksempel økte antallet medisinresepter til unge i aldersgruppen 16–18 år med åtte prosent da grensen ble innført.

Regjeringen holder også fast på en utdatert vurderingsmåte som kun vurderer evnen din til å prestere under press i fem timer i et slitt lokale, nemlig eksamen. Alt dette viser hvor presset vi unge er til å prestere bra hele tiden.

3. Kvinner

Regjeringen brukte også kvinners kropp som et forhandlingskort for å beholde makten og vinne over Kristelig Folkeparti etter forrige valg.

Senere ble bioteknologi en del av regjeringsplattformen, noe som forpliktet representanter fra regjeringspartiene til å stemme nei til viktige endringer for kvinner.

Forslaget om en samtykkelov stemte de forresten ned i 2018.

Det er på tide å ta kvinner på alvor, og da må vi ha en ny regjering.

Dette er grunnene til at jeg skal stemme for en rødgrønn regjering. Jeg håper dere også gjør det, for oss elever, for klimaet vårt og for kvinners rettigheter.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.