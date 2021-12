«All erfaring kan være god erfaring.» Det er mitt motto.

Ronda-Kristine Bekkevoll 22 år

9 minutter siden

Erfaringene har lært meg å være ydmyk mot andre og ta hensyn, skriver Ronda-Kristine Bekkevold (22).

Jeg velger å tro at vi kan lære av alle erfaringer vi gjør oss i livet.

I løpet av videregående dannet jeg meg et motto: «All erfaring kan være god erfaring.» Et annet motto lærte jeg av min far da jeg var tenåring: «Attitude is everything», eller «holdning betyr alt.»

Disse to setningene har fulgt meg fra tenårene til 20-årene mine. Jeg kan si med stor sikkerhet at de vil fortsette å følge meg livet ut.

Blir det du gjør det til

«All erfaring er god erfaring» betyr at uansett hva du opplever, så er det hvordan du arbeider deg gjennom det, og hva du gjør det om til, som betyr noe.

Mange vil mene at fortiden ikke definerer deg. Men jeg mener at fortiden er med på å definere deg som person. Både på godt og vondt.

Det betyr ikke at fortiden din bestemmer hvem du skal være. Jeg mener bare at det fremdeles er en del av deg og kan bli en ressurs. Det høres kanskje vondt ut, men det trenger så absolutt ikke å være bare negativt.

Alle har «bagasje»

Vi prater alltid om hvordan alle har «bagasje», og de fleste vil nok oppleve tunge og krevende hendelser i løpet av et langt liv. Erfaring er kunnskap eller visdom som dannes av egne opplevelser, også vonde.

For å sette det på spissen: Går du gjennom noe grusomt og traumatisk, kan både du og kroppen din få ny kunnskap om deg selv.

Disse to uttrykkene betyr mye for meg fordi de har endret mye av mitt syn på livet.

Det har vært essensielt for meg å endre tankesettet og holdningen min til enkelte hendelser. Hvis ikke hadde jeg gravd meg ned i et mørkt hull, redd for alt og alle.

Men det har også vært viktig for meg å leve med erfaringene mine. Jeg tror ikke traumatiske hendelser går over. De blir heller en del av meg.

Lærer av erfaringer

Erfaringene har lært meg å være ydmyk mot andre og ta hensyn. Og kanskje bruke litt ekstra tid på å forstå andre og deres meninger og erfaringer.

Det har lært meg at verden ikke går under på grunn av feil man gjør i livet. Dersom man sa en veldig dum ting til en god venn, kommer ingen til å dø.

Istedenfor velger jeg å ta meg tid til å reflektere over hva som skjedde. Hva var det jeg sa? Kunne jeg gjort noe annerledes? Hvordan kan jeg rette opp feilen og si unnskyld?

Min mor sier alltid «vi lærer så lenge vi lever». Det gjelder ikke bare de positive tingene. Vi må også ta lærdom fra det negative.

