Sosiale medier utestenger meg fra alt jeg er glad i. Både verden og venner.

– Ikke sitt på mobilen ved bordet, sier mamma mens hun selv sitter på Facebook.

Mamma er avhengig, søsteren min er avhengig, og jeg er avhengig. Vi sitter rundt middagsbordet og snapper bilder av maten vår til kompiser, venninner og kolleger.

Ikke det at noen av dem bryr seg om hva vi spiser eller gjør akkurat nå, men fordi vi ikke klarer å stoppe. De sender jo like meningsløse snapper tilbake.

Sosiale medier er som et fengsel med ett lite vindu ut mot omverdenen. Du ser det skjer, men gjør ikke noe for å komme deg ut.

Det jeg ikke tenker på

Sosiale medier utestenger meg fra alt jeg er glad i. Plutselig betyr likes mer enn karakterer, og følgere mer enn venner.

Og ikke bare utestenger det meg fra verden, det får meg også til å føle meg utestengt av venner.

Jeg ser de henger sammen og tenker at de ikke ville ha meg med, og at de sikkert har det kjempegøy. Det jeg ikke tenker, er at de mest sannsynlig er så opptatt av sosiale medier og å ta bilder av seg selv som de kan legge ut, at de ikke har tid til å snakke med hverandre eller finne på noe gøy.

En gang tok jeg meg i å gråte fordi jeg følte meg ensom. Jeg så to av venninnene mine sende snapper av hverandre til meg, og gjorde det om til en «big deal».

De andre venninnene mine som heller ikke var der, tenkte jeg ikke på. Jeg stirret på mobilen som ut av ett vindu i en fengselscelle, og så bare den lille delen av det store bildet som mobilen viste.

Kommer til å angre

Hvis du ikke har skjønt det, så liker jeg ikke sosiale medier. Allikevel klarer jeg ikke å slutte med dem.

Ingen jeg kjenner, hadde klart det heller, og vi er noen tullinger hvis vi tror noe annet.

En dag, langt inn i fremtiden, håper jeg at folk angrer på at de var så opptatt av Snap at de glemte å snakke.

At de var så opptatt av Insta at de glemte å nyte ting der og da.

At de var så opptatt av å flørte på Tinder at de glemte å besøke bestemor.

Jeg håper de angrer, for det gjør jeg.

