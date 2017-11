Global oppvarming, pelsfarmer og palmeolje – listen er lang over ting folk mener noe om.

Jeg er en av dem som har mange tanker om hvordan vi skal behandle kloden vår, og om hvordan vi må leve for å ta vare på den.

Handling foran ord

I to måneder valgte jeg å bli vegetarianer for å lære meg å spise mer grønnsaker og mindre kjøtt for å ta vare på miljøet.

Jeg ble veldig overrasket over hvor mange som spurte om hvorfor jeg «gadd» å gjøre det. «Det utgjør jo ingen forskjell dersom bare en person prøver», sa de.

Men sannheten er at det ikke hjelper å snakke om ting man bryr seg om – man må vise det.

«Uff, dette er ille, vi må ta vare på kloden vår», sier du kanskje når du leser en artikkel i avisen om ekstremvær og katastrofer i andre land. Men gjør du egentlig noe mer med det?

Kanskje resirkulerer du, kanskje tar du av og til sykkel til jobb i stedet for bil, men gjør du egentlig en skikkelig innsats for å hjelpe til?

Vår oppgave

Vi bor på jorden, og det er vår oppgave å passe bedre på den.

Jeg er nesten helt sikker på at du er enig i dette, og at du bare vil at problemene skal forsvinne. Men det kommer de ikke til å gjøre.

Poenget er ikke at du må selge bilen, bli veganer, kutte ut all strømbruk og slutte å kaste mat, men du må starte et sted. Hvis du har resirkulert i flere år, men ikke har gjort noe spesielt mer enn det, er det kanskje på tide at du begynner å tenke på flere måter å bidra på?

Det viktigste er at du viser initiativ ved å gjøre om tanker til handlinger.

Vær et eksempel og en inspirasjon for andre. Ikke tenk på at du ikke utgjør en forskjell, for det gjør du.

