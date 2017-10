I Klassekampen 19. august kunne man lese MDGs Lan Marie Berg si «Sylvi Listhaug må slappe av litt. Vi er den mest mangfoldige byen i Norge, og vi klarer oss fint».

Kjære Lan Marie, jeg heter Hassan. Jeg representerer noe av det som gjør Oslo mangfoldig, men jeg innrømmer i det minste at vi ikke klarer oss særlig fint. Ikke når lærere føler seg ukomfortable på arbeidsplassen sin.

Eller når vi har en byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), som mener at kunnskapsminister Henrik Asheim (H) overdriver fordi han innkaller til hastemøte etter at flere lærere føler seg truet og opplever vold på sin arbeidsplass.

Ungdommer med utenlandsk bakgrunn

Nok er nok, nå må byrådet anerkjenne hvilket omfattende problem Oslo står overfor og faktisk handle!

Vi ser at det er ungdommer med utenlandsk bakgrunn som gjentatte ganger står bak disse hendelsene.

Nå må byrådet nå frem til familiene deres. For her er det uheldigvis mangel på god nok allmenndannelse.

Ut ifra hva jeg ser, legger merke til, hører og har vært borti, så virker det beklageligvis ikke som om alminnelig god oppførsel er noe av det som settes på dagsordenen i alle hjem.

Kjære foresatte til den unge gutten som truer læreren eller slåss i friminuttene: Sønnen deres er fremtiden og mer enn en «bråkebøtte», gjør vel å bry dere. Vil dere virkelig at han skal ha et slikt rykte?

Ulikhetene øker

For hver dag som går, øker ulikhetene på Oslos østkant, er det nye konflikter på ulike skoler, føler lærere seg redde på sin egen arbeidsplass.

Men når Tellevik Dahl bruker tiden sin på å bortforklare problematikken og heller skylde på andre, så har vi til all lykke en kunnskapsminister som handler.

Jeg er helt enig med Asheim i at det uten tvil må slås langt hardere ned på vold i skolen.

For det siste jeg ønsker, er at mine kommende slekter skal blomstre opp i en samfunnsklasse bestående av store ulikheter og mishandling på skolen.

