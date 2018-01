På Si ;D 23. januar skriver Benjamin Fjellman (21) fra Pelsdyrungdommen at det ikke er grunn til å juble for at pelsdyrnæringen blir lagt ned.

Men vi jubler ikke fordi mange bønder må finne seg en ny jobb, men fordi en næring som gang på gang har vist seg å bryte sine egne retningslinjer og krav til dyrevelferd, endelig blir lagt ned.

Det skjer seks år etter at tidsfristen som landbruksministeren satte i 2002 for å bedre dyrevelferden, gikk ut på dato.

Videre skriver Fjellman at norsk landbruk går en uforutsigbar fremtid i møte. Det er også feil.

For alle pelsdyrbønder får tiden frem til 2025 på å avvikle sin drift med mye kompensasjon som gjør overgangen til et nytt yrke veldig forutsigbart og fleksibelt, mer enn hva man hadde fått i mange andre yrker.

Fjellman mener også at vi er helt avhengige av alle små og store bruk, men hvordan kan det være slik når staten subsidierer omtrent 26 millioner til pelsdyrnæringen hvert år fordi de ville ha gått konkurs uten?

Pelsdyrnæringen er rett og slett ikke lønnsom nok eller bra nok med tanke på dyrevelferd.

Derfor jubler jeg for nedleggingen av pelsdyrnæringen! Ikke på grunn av at bøndene må finne seg en ny jobb, men fordi Norge sier nei til å ha mink og rev i små bur.

