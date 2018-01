Den siste tiden har både Robert Bjørn og Vegard Jacobsen fra AUF kritisert den nye blågrønne regjeringen på Si ;D.

Jeg forventer, for å være ærlig, intet annet fra opposisjonen i vårt liberale demokrati, men jeg provoseres over hvordan de ordlegger seg i sine innlegg.

Uttrykk som Jacobsens «fagforeningsfiendtlige Venstre» og Bjørns beskrivelser av hvor «arbeidsfiendtlig» politikken på borgerlig side er, er nærmest blitt rutine på venstresiden. Men jeg stemte Venstre, og jeg ser verken på arbeidslivet eller fagforeningene som min fiende.

Svartmaling blir populært

Derimot ser jeg med bekymring på de polariserte argumentene som både ungdommer og voksne i politikken bruker for å omtale sine meningsmotstandere.

Forskjellen er stor på å kritisere og å svartmale politiske motstandere, og det virker som om det sistnevnte blir stadig mer populært.

Vi i Venstre er ikke «fagforeningsfiendtlige», tvert imot mener vi at trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og stat er en stor del av grunnlaget for den høye tilliten man finner i norsk arbeidsliv

Denne tilliten er en styrke vi mener Norge kan utnytte for å møte fremtidens omstillinger. Samtidig står vi opp for de modige gründerne som vil skape noe nytt, ved å ville åpne for fleksibilitet i arbeidstider.

Fører oss mot USA

Men at vi er et parti som ikke danser etter LOs pipe, men heller fremmer våre egne, radikale løsninger for både det organiserte og uorganiserte arbeidslivet, gjør oss visst til fiender.

Å svartmale sine meningsmotstandere ved hver eneste anledning vil få tilliten til politikere til å sige ut av befolkningen som sanden i timeglasset.

I ytterste konsekvens kan det føre oss stadig nærmere et topartisystem som i USA.

Det er en ærlig sak at AUF ønsker oss ut av regjeringskontorene allerede før vi har begynt, men jeg skulle ønske at argumentene de brukte, ikke var slik propaganda.

