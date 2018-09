«Jeg er så lei nå. Det har liksom snart gått to måneder og jeg har tatt nærmere 80 blodprøver. De har ikke funnet noe som helst enda. Føler at folk bare tror jeg tuller og ser på det her som en enkel måte å slippe unna alt på. For utfra prøveresultatene jeg har nå så er jeg jo frisk som en fisk. Jeg kjenner jo selv at jeg ikke er det, men du skjønner.»

Nøyaktig tre uker etter at jeg hadde sendt denne meldingen til bestevenninen min fikk jeg påvist ME, kronisk utmattelsessyndrom.

ME er en nevrologisk sykdom som påvirker både kroppens fysiske og kognitive evner. Tall fra 2015 viser at diagnosen påvises hos omtrent én ungdom hver måned. I Norge er det tenåringsjenter som oftest rammes av sykdommen.

Avslag etter avslag

Det nærmer seg helg, og alle vennene dine gleder seg til å dra på fest. Selv vet du at du mest sannsynlig kommer til å tilbringe helgen på sofaen. Kanskje er du heldig som får en snap eller to fra venner som er ute. Men er det virkelig morsomt å se andre ha det gøy uten å kunne ta del i det selv?

Fakta: FAKTA: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Når dine venner spør om å få komme på besøk, må du nesten alltid regne med å svare nei rett og slett fordi du ikke orker. Avslag etter avslag. Plutselig slutter de å ta kontakt.

Ikke fordi de ikke har forståelse for at du har ME, men fordi de er redde for å forstyrre deg. Selv har du nesten ingen krefter til å ta kontakt. Du bruker sosiale medier for å holde deg oppdatert på hva dine venner gjør.

Evig feriemodus

Kroppen og livet er i feriemodus. Det er ikke den type feriemodusen man gleder seg over og som man ønsker at aldri skal ta slutt. Det er en feriemodus hvor det eneste man vil, er å vende seg tilbake til den normale hverdagen med rutiner.

Å kunne stå opp uten smerter. Å kunne dra på skolen og familiemiddager. Det eneste man vil, er å kunne leve det livet man hadde før man fikk påvist diagnosen ME.

Følelsen av å mislykkes

Du har et høyt fravær, og du har kanskje ikke vært på skolen på flere måneder. Du har kanskje også opplevd å måtte snu før du i det hele tatt har fått satt deg ned på stolen i klasserommet. Du kjenner på skuffelsen og følelsen av å mislykkes og ikke kunne prestere godt nok. Selv er dette noe av det jeg har hatt mest problemer med å godta, nemlig tanken på ikke å være bra nok.

Du har egentlig mest lyst til å sove, men bekymringene og tankene vinner. Har du levert inn oppgaven? Kommer du til å fullføre skoleåret, eller må du ta det på nytt? Du vil sitte på skolen og være med venner. Vise at du også klarer. Vise at du også kan prestere. Men sånn er det ikke.

Det er viktig å vite at det er mange som opplever akkurat det samme som deg. De kjenner på den samme smerten som du også kjenner på. Du er ikke alene.

Jeg har troen på deg. Det vil ta tid, men ingenting er umulig. Ta det i ditt eget tempo, og lytt til kroppen. Du vil oppleve oppturer og nedturer. Men du vil klare det. Kroppen vil gå ut av feriemodus, og hverdagen vil vente på deg. Husk det.