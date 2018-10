Da jeg leste innlegget til Jente (19) «Kjedelig og Gammeldags? Nei, bare kristen», bet jeg meg spesielt merke i én ting.

Hun skrev følgende: «Å tro er et bevisst valg som bør krediteres snarere enn ses ned på».

Dette er feil. Ja, hvis det er et bevisst valg, så bør det krediteres. Men å tro er sjelden et bevisst valg.

Trosretningen vår er i de fleste tilfeller noe som har vært plantet inn i hodet vårt fra dagen vi ble født.

Omgivelsene våre, kulturen vi lever i, statsborgerskapet vårt og tradisjonene vi er omgitt av, er det som avgjør hvilken trosretning vi følger.

Alle trosretninger bør tas på alvor

For de fleste vil det ikke være aktuelt å vurdere alle de andre mulighetene der ute. Dette er en realitet jeg mener vi bør jobbe mot.

Ideelt sett hadde alle valgt trosretning basert på kunnskap og personlig overbevisning.

Å være kristen krediteres noe mer enn å være en del av en hvilken som helst annen religion. Alle trosretninger og syn bør tas på alvor, uavhengig av hvilken religion samfunnets verdier er basert på.

Alle hellige skrifter har positive verdier og verdier som det bør stilles kritiske spørsmål til.

Hold døren åpen

Det viktigste er at vi holder døren åpen for dagsrelevante verdier og holdninger.

Sekulariseringen av Norge er et positivt tegn. Først og fremst fordi den viser at folk er blitt bedre til å sette verden i perspektiv og stille kritiske spørsmål.

Vi er tross alt i 2018. Det er veldig gammeldags å mene at fasiten på hva som er rett og galt, står i Bibelen eller en annen form for hellig skrift.

Altfor mange nordmenn kaller seg kristne uten å vite hva det innebærer. Vi bør utvikle en forståelse og grunnleggende respekt for alle verdensreligionene.

Vi må bli flinkere til å reflektere og skape oss egne meninger og teorier.

Dette vil legge til rette for bedre integrering, større trosfrihet, bedre likestilling, større respekt for både det å tro og ikke tro. Det vil skape et varmere samfunn.

