Jeg ble kalt «jævla norsking» og «hurpe», men lærerne forsvarte mobberne

Jeg var eneste elev i klassen med etnisk norsk bakgrunn og opplevde mye mobbing på Vahl skole i bydel Gamle Oslo.

Jeg var venn med jentene i klassen min på starten av året, men ble utstøtt ganske fort fordi jeg pleide å fortelle ting de sa og gjorde til læreren. For eksempel sa jeg fra om en SnapChat-gruppe hvor ei jente som hadde gått på skolen året før, ble hetset.

«Hore». «Ekle jævel» «Hvis du kommer tilbake til Oslo igjen, skal vi slå livet ut av deg», skrev de til jenta.

Da jeg sa ifra om det til læreren, ble jentene veldig sinte. Da begynte de å sende stygge meldinger til meg. Jeg fikk meldinger som «jævla hurpe» og «du begynte på skolen vår for et minutt siden så ikke tro at du er noe». «Kan du ikke bare slutte på Vahl, alt var bedre uten deg», «hviting», «jævla norsking» og andre ting.

Spredte rykter om at jeg var lesbisk

Det ble også spredt rykter om at jeg er lesbisk. Yngre elever kom og spurte om det var sant, selv om jeg egentlig ikke er lesbisk. Jeg fikk kommentarer hver dag om det av elevene i klassen min. I gangene ropte de «jenter som liker jenter, er ekle, det er gutter som skal gjøre det». Jeg sa alltid ifra til en lærer, og jentene ble stadig mer irriterte for hver gang jeg sa ifra.

Mange av elevene i klassen min begynte å ignorere og overse meg og skyve pulten sin bort fra meg hvis de måtte sitte ved siden av meg.

Lærerne tok aldri tak i det. Jeg fikk vite at noen av lærerne syntes synd på de utenlandske barna.

Jeg snakket med en lærer som var norsk, det var hun jeg som oftest pleide å si ifra til. Hun sa at hun syntes synd på jentene fordi hun hadde fått høre at mange av dem har det vanskelig hjemme, og at grunnen til at de utestenger og hetser på den måten er at de har det vanskelig og må få det ut på den måten.

Levde i et evig stress

Det var flere elever i klassen min som ble plaget. Ei jente ble kalt «hore» og «bitch», en gutt fikk stygge kommentarer om at han var overvektig.

Jeg vet ikke hvorfor jentene mobbet. Noen av dem virket ganske normale, men de gikk sammen med andre problematiske barn som påvirket dem.

De fleste jentene der virket veldig usikre og stresset hele tiden.

Jeg selv følte meg veldig usikker og stresset når jeg var på skolen. Det føltes som å leve i et evig stress. Nå har vi flyttet, og jeg har det mye bedre.

Rektor svarer: Trist når vi ikke lykkes

Skolen synes det er leit at noen som har vært elev hos oss, ikke opplevde at vi klarte å gi henne et trygt og godt skolemiljø. Vi arbeider hardt med skolemiljøet og for å stoppe mobbing, og det er trist når vi ikke lykkes.

Pål Nesse, rektor, Vahl skole

