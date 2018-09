Dagens ungdom og barn vokser opp med mobilen i hånden. Denne generasjonens liv ligger inne i mobilen, og dermed er den med hvor enn vi går. Mye positivt har skjedd ved at vi har mobilen med oss overalt, men det den gir oss tilgang til, er ikke bare positivt. Mobilen kan ødelegge konsentrasjonen din og livet ditt på skolen.

Distraherende og forstyrrende

Mobil på skolen hindrer elevens fremgang, den gjør deg ukonsentrert og distraherer deg. Ifølge Dagbladet 24. august har Per Erik Skjelbred, rektor på Bleiker videregående skole i Asker, uttalt at «mobilen stjal så mye fokus at det gikk ut over læringen».

Privat

I samme artikkel har elevene selv sagt at de «får et pusterom fra sosiale medier som Instagram og snapstreaks». Men for mange er det viktig at de vet hva som skjer med vennene sine, og mange føler at de alltid må svare på meldinger på sosiale medier.

Med alt presset på karakterer i skolen vi opplever i dag, hjelper det ikke å bli forstyrret av mobilen. Hver gang vi får en melding har vi full konsentrasjon på mobilen i stedet for arbeidet.

Mobbing andre ikke ser

Mobilbruk i skolen kan også forverre mobbing, krenking og utestenging på sosiale medier. Siden livet til barn og ungdom i stor grad kretser rundt mobilen, er det mye som skjer på sosiale medier som ingen andre enn de selv vet om.

På denne måten er det enklere for mobbere å trekke andre ned uten at mange vet om det.

Da jeg gikk på barneskolen, var det ikke så mye mobilbruk som det er nå. Et fåtall hadde smarttelefoner.

Jeg ble mobbet mens jeg gikk på barneskolen, og jeg er 100 prosent sikker på at hvis det var like mye mobilbruk da som nå, hadde mobbingen jeg opplevde, også spredt seg til sosiale medier og blitt mye verre.

Mindre mobil, mindre mobbing

Så ved mye mobilbruk på skolen sitter vi igjen med flere distraherte elever og mer mobbing. Man risikerer både på grunn av dårlig læringsmiljø og nedsettende kommentarer fra andre.

I verste tilfelle kan det også øke antallet mentale sykdommer, eller til og med selvmord.

Mobil i skolen er ikke verdt mobbingen, utestengingen og presset på sosiale medier det fører med seg.

