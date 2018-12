Pappa feirer julaften alene. Det er ikke trist, det er ganske fint.

Jeg feirer julaften sammen med store deler av familien. Men ikke sammen med pappaen min. Han er hjemme i huset sitt i Oslo, i år også. Men han er ikke lei seg for det. Han tar på seg dressen og penskoene. Lager middag og åpner pakkene som ligger under sølvtreet fra IKEA. Utover kvelden ringes vi og sier god jul. Det gjør vi hvert år.

Det handler ikke om at han ikke er invitert steder, for det er han. Det handler om at det er hans valg å tilbringe kvelden alene. Forventningen om at ingen skal være alene på julaften, blir for ham helt feil. «Det er en dag for ettertanke, som er ganske fin å tilbringe alene», sier han til meg.

Vanskelig å akseptere

Jeg syntes lenge at det var vanskelig å akseptere at han ønsket å feire alene. Man hører om alle de som er ensomme i julen, som savner noen å feire sammen med. Men pappa er ikke ensom, han er fornøyd. Kanskje har jeg ikke skjønt det fordi jeg ble født med høye forventninger.

Jeg har gledet meg til sommerferien, vinterferien, høstferien. Forventningene har knyttet seg til dagene. Julaften har vært en av dem. Jeg har våknet opp med høy puls og vondt i magen. I dag skjer det.

Gleder meg til akkurat nå

Det har viktig for meg at ting skal bli som jeg har sett det for meg, i stedet for å akseptere at ting er som de er. Hvorfor legger vi så mye press på en vanlig dag i desember? Hvorfor er vi så stresset for at det skal bli hyggelig? Husker vi ikke best de dagene der vi slapp taket litt og tok oss tid til å være?

Jeg synes det er fint at faren min gjør det han har lyst til. I år har jeg også et ønske om å puste ut og kjenne på der jeg er, på hvordan vi har det. Ikke hvordan jeg skulle ønske at det var. Jeg vil glede meg til akkurat nå, isteden for neste sommerferie, neste bursdag, neste julaften.

Men å glede meg til å ringe pappa og si god jul etter julemiddagen, det gjør jeg.

Selma Morens far har lest teksten og godkjenner innholdet.

