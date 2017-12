Nylig ble det vedtatt at sukkeravgiften skal bli kraftig oppjustert etter forslag fra KrF. Flere bedrifter reagerer på avgiften fordi den rammer norske bedrifter. Jeg mener sukkeravgiften aldri burde vært innført og må fjernes.

For det første rammer økte avgifter de som har dårlig økonomi. De som har mye fra før av, har ikke noe problem med å kjøpe inn sukkerholdige varer når prisene går opp.

For vanlige familier derimot gjør dette hverdagen vanskeligere. Det fører til større ulikheter.

Avgift på varer uten sukker

For det andre fører en økt sukkeravgift kanskje til at flere velger å dra over svenskegrensen for å handle inn matvarer. Det fører igjen til at arbeidsplasser i Norge står i fare. Freia-fabrikken på Rodeløkka er et eksempel på en bedrift som står i fare for å miste arbeidsplasser.

Fabrikken har produsert sjokolade siden 1892 og burde ikke møte særnorske avgifter som svekker konkurransedyktigheten.

I tillegg gir «sukkeravgiften» lite mening siden den rammer varer som ikke inneholder sukker. Smakstilsatt vann og sukkerfri tyggegummi er eksempler som rammes av avgiften.

Sjokoladekjeks og marsipanrull rammes ikke, mens vitaminbjørner rammes.

Hvis meningen er å få folk til å spise mindre sukker, starter man i helt feil ende.

Politisk overformynderi

Avgiftene er nok et eksempel på politisk overformynderi. Hvorfor skal KrF bestemme hva folk skal kjøpe og ikke?

Frp ønsker at folk skal få mer valgfrihet over både sin egen lommebok og hvilke varer man ønsker.

Da er det en selvfølge at det blir mindre overformynderi, ikke mer.

Frp skal ta opp kampen mot unødvendige avgifter som er et inngrep i folk sine lommebøker. Det handler også om å gjøre det enklere for norske bedrifter og å stanse risikoen for å tape arbeidsplasser til utlandet.

Derfor bør dette statsbudsjettet være siste gang vi hører om sukkeravgifter.

