Grønn Ungdom skriver 3. mai at Fremskrittspartiet (Frp) er Norges mest autoritære parti. Påstanden er så absurd at den ikke kan tas seriøst. Frp er det fremste frihetspartiet i Norge og kommer alltid til å være det.

Frp er et liberalistisk parti. Utgangspunktet for all vår politikk er at politikerne skal bestemme minst mulig over dem som bor i Norge. Derfor ønsker vi flere valgfag i skolen, ytterligere reduksjon av skattene samt fritt behandlingsvalg av helsetjenester. At dette er «autoritært», er uforståelig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

MDG er forbudsparti

Før ungdommene i Miljøpartiet De Grønne (MDG) uttaler seg om hva andre partier står for, burde de finne ut hva de selv står for. Sammen med Arbeiderpartiet er MDG det fremste forbudspartiet i Norge, og hver eneste dag bidrar de til å gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest.

De skal øke skattene, fjerne hundretusenvis av jobber innen for oljesektoren, forby dieselbiler og tvinge norske elever til å lære sidemål.

MDG hevder de ønsker «frihet til å være og leve annerledes». Det virker som dette kun gjelder dem som har råd til å betale de skyhøye avgiftene som innføres av MDG.

Må leve i virkeligheten

I innlegget tar Grønn Ungdom opp at Frp vil forby rituell omskjæring av guttebarn, og det er helt riktig.

Grunnen til at vi skal forby rituell omskjæring av guttebarn, er for å sikre friheten til dem som opplever et av de største overgrepene et barn kan oppleve. At MDG godtar overgrep mot barn, er både trist, sykt og feigt.

MDG er partiet for dem som har råd til å betale for seg, fordi de skal øke skattene og avgiftene, mens Fremskrittspartiet er partiet for alle.

Vi vil senke skattene og avgiftene slik at alle har råd til å leve et godt liv. MDG må få opp øynene og begynne å leve i virkeligheten. Akkurat nå så ror og ror de, men har mistet årene.

