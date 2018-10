Denne debatten dukker opp med jevne mellomrom, senest i forrige uke.

Nå er det en 21-åring som fortelle folk hvordan man skal oppføre seg når man er publikum for verdens største artister og band. Under en konsert med Joe Bonamassa fikk jeg nok.

Gledet meg

Joe Bonamassa regnes som en av gitar- og bluesverdenens største gitarister. Da han forrige fredag kom til Oslo Spektrum sammen med et knippe andre fantastiske musikere, vrengte jeg studentlommeboken og betalte over 1000 kroner for å nyte det to timer lange showet.

Det var ganske stort for meg. Det er ikke mange slike musikere som besøker Norge lenger.

Privat

Spektrum var rigget opp med sitteplasser for anledningen. Jeg og 5121 andre rock- og bluesglade mennesker inntok plassene våre.

På hans konserter skal du sitte ned og nyte musikken. La deg imponere over hva som er mulig å gjøre med instrumentene.

Jeg hadde en god plassering midt i salen. Lyden var fantastisk. Men jeg klarte ikke å kose meg.

Manglet folkeskikk

Jeg havnet nemlig bak en gjeng på fire som var mer opptatt av å snakke om jobb og bilnøkler enn å nyte musikken. Telefonen deres var oppe store deler av konserten. De filmet alt. En av dem livestreamet enkelte deler av showet. Det føltes sikkert godt å vise verden hvor han var!

Kombinert med overdreven latter, høylytt snakking og litt for mye øl, tok de min oppmerksomhet vekk fra scenen.

Flere er irritert på norske publikummere:

Det toppet seg da personen foran meg diskuterte høylytt med kjæresten sin midt under en musestille gitarsolo.

Jeg tok tak i skuldrene deres. Diskusjonen stoppet i om lag 30 sekunder. Hadde det vært snev av fornuft, folkeskikk og respekt i dem, ville de holdt kjeft, fulgt med på scenen og prøvd å føle hva artisten prøvde å formidle. Det gjorde de ikke.

Blokkerer utsikten

Dette er dessverre ikke en tilfeldig hendelse. Nordmenn er forferdelige publikummere.

Jeg har fått med meg en del konserter de siste årene. Jeg har irritert meg like mye hver eneste gang. Over dem som raver rundt med skyhøy promille, over dem som snakker, skriker og blokkerer utsikten til dem bak seg med telefonen sin.

Ironien med det hele er at ungdommen som regel opprører seg, mens det er den voksne generasjonen som sitter limt til telefonene sine. Hvem skulle trodd det for noen år siden?

Jeg dømmer ikke folk for at de synes det viktigere å dokumentere konserten i stedet for å være med på den. Det er de som går glipp av moroa. Det er de som attpåtil må betale i dyre dommer for det.

Mangel på respekt

Det jeg kritiserer, er mangelen på respekt for andre publikummere. For oss som vil se Joe Bonamassa og bandet hans. For oss som får konsertopplevelsen ødelagt.

Misforstå meg rett: Man skal kose seg på konsert. I mine øyne går konsert og øl hånd i hånd. Jeg prøver selv å få tatt noen bilder for å piffe opp instagramfeeden min.

Kanskje er jeg oppe i 30–40 sekunder på snapstory. Men det går likevel an å ha respekt for publikum og dem som står på scenen.

