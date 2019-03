Hvis jeg får barn en dag, kommer de til å vokse opp i samme verden som meg? Eller kommer det til å være som i Disneys Wall-e, hvor mennesker kjører rundt i kinoseter og nistirrer på skjermer, feite og på en annen planet, fordi vi ødela jorden?

Sånne tanker får jeg av og til. Og så kommer jeg på den stille lille revolusjonen som foregår. For selv om det kan føles ut som om ingen gjør noe med verdens korte levetid, hører jeg dem som krever endring. Og det er ikke politikerene.

Det er ungdom med et brennende engasjement for klima og miljø. Tidligere klassekamerater som planlegger å lenke seg fast i protest mot gruvedumping. 14-åringer som skriver i avisen om hvordan vi trenger endring nå.

Det har skjedd noe

Da jeg var på deres alder, trodde jeg veganer var en diagnose. Jeg hadde aldri tenkt på hvor den rosa boblejakken min var laget, eller hva det kostet ozonlaget når jeg og mamma dro til syden på ferie.

For selv om jeg svarte blekkulf når NRK spurte meg i en alder av seks om jeg likte han eller Kongen best, føltes aldri klimakrisen som noe som anngikk meg.

Det var ikke populært med bambustannbørster, frivillig søppelplukking i skogen eller instagramkontoer med tips til et grønnere liv. Man handlet ikke på Fretex, kjørte ikke tog til feriedestinasjoner eller kjøpte fairtraide handlenett.

Man kan problematisere mange av disse handlingene - hvor mye hjelper de egentlig? - men de belyser et viktig poeng. Miljø er et tema. I min barndom var det ikke det.

For ingen fortalte meg at verden var ille ute. Hvis de gjorde det, hørte jeg ikke etter. Og det får meg til å tenke; vi har kommet et stykke når kids skulker skolen for en grønnere verden.

For ungdommen har skjønt det. Dette angår oss. Det er beundringsverdig, fordi det aldri er lett å ta ansvar. Da jeg var liten, var et av mantraene mine «det var ikke min skyld». Det er litt sånn regjeringen holder på fremdeles.

Og det er det motsatte av det dere gjør, kjære ungdommer som tar denne kampen. Dere tar ansvar for vår fremtid, enda dere ble født inn i dette. Dere er sinte og redde, med god grunn. Og dere fortsetter, selv om dere blir møtt med «så fint at du engasjerer deg», mens voksne mennesker med høy utdannelse og makt lukker øynene og dumper giftig gruveslam i vakre fjorder.

Men det dere er i ferd med å skape, kommer til å stå skrevet i historiebøkene. Fordi dere er fast bestemt på ikke å være like feige som de kom før dere.

