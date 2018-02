Det er ikke ufarlig å sende nakenbilder. Noen ganger havner de på avveie, og noen som ikke skulle ha sett dem, ser dem. Mange kan oppleve dette som ubehagelig, og noen ganger kan det lede til mobbing.

For eksempel tok den kanadiske 15-åringen Amanda Todd tok i 2012 sitt eget liv etter at bilder av henne avkledd ble spredt blant klassekameratene hennes. Jeg mener ikke at man skal frykte for livet om man sender nakenbilder eller blotter seg på nettet. Det jeg prøver å si, er at man bør være forsiktig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det enkleste rådet

Om du skal sende nakenbilder, send det til noen du stoler på. Send det til noen du vet at ikke kommer til å spre dem videre, noen du kjenner godt.

Selv om man aldri kan være hundre prosent sikker på at den personen man betror seg til, kommer til å holde dem for seg selv, så gjør det en noe sikrere.

Mitt enkleste råd til unge når det gjelder nakenbilder, er at om man ikke vil ha dem spredt, så sender man dem ikke «in the first place».

Det er selvfølgelig ikke riktig at noen uten ditt samtykke sprer dem videre blant andre mennesker. Men tenk på at alt det dramaet du muligens vil oppleve, kunne vært unngått om du valgte å la kameraet være i fred.

Om noen tar nakenbilde av noen andre enn seg selv uten deres samtykke, så blir det selvfølgelig en helt annen sak. Tenk uansett alltid to ganger på konsekvensene av å sende et nakenbilde, så kan du kanskje i fremtiden takke deg selv for at du vurderte den «snappen» en gang ekstra.

Bildene er ikke problemet

I en ideell verden burde ikke dette vært et problem. For man bør ha mulighet til å sende bilder av seg selv til noen som ønsker dem uten bekymring.

Skjørheten ved en naken menneskekropp er noe nydelig, og det er en av grunnene til at vi mennesker forelsker oss i og har samleie med hverandre.

Problemet er etter min mening ikke bildene i seg selv, men folkene som sprer dem. Leksjonen vi alle derfor bør ta med oss, er ikke å spre andre nakenbilder enn våre egne.

