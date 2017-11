Soldat Otto Huus: – Jeg ønsker ikke en kjønnsdebatt. Den utvikler seg dessuten så lett til debatt om hudfarge eller religion.

Otto Huus har jobbet som soldat sammenhengende siden 2002. Nå er han fungerende sjefssersjant i Telemark bataljon.

I denne Si ;D-spalten er unge mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene gjennom sosiale medier! (Se faktaboks)

Spørsmål: Hvorfor ble du soldat?

Svar: – Jeg hadde lyst til å gjøre noe svært få eller ingen jeg kjente, gjorde. Som ung nordmann var det interessant å se hvordan konflikt påvirket land og mennesker i Europa. Etter hvert ble samholdet og kameratskapet veldig viktig. Jeg får også reist mye og opplevd mye.

Spørsmål: Hvorfor velger man å dra i krig?

Svar: – Når man først har vervet seg, er det en del av jobben. Det er det man trener til.

Fakta: Hvem? Navn: Otto Huus Alder: 39 Yrke: Soldat og fungerende sjefssersjant i Telemark bataljon Utdanning: Murer, førstegangstjeneste, befalsutdanning Har vært i: Kosovo, Afghanistan og Irak

Spørsmål: Hva er det vanskeligste med jobben?

Svar: – Det er nok å kombinere det med familie.

Spørsmål: Har du noensinne vært redd?

Svar: – Ja, det har hendt. Det er nok ikke uvanlig. Man er så fokusert når ting skjer, så tankene kan komme i ettertid. Men vi har en kultur for å snakke om ting, spesielt hvis en har det tøft.

Spørsmål: Er du stolt over jobben?

Svar: – Ja. Uten tvil.

Spørsmål: Hvordan er det at jobben er så politisk betent? At mange har en mening om jobben du gjør?

Svar: – Det er både óg. Det er politikerne, ikke vi, som velger hvor vi drar. Det kan være vanskelig å følge med i debatten og forsvare jobben man gjør. Man blir hardhudet og selektiv med hva man leser. Men det er bra med debatt og åpenhet om Forsvaret. Det å treffe politikere med sterke meninger er interessant. Man opplever at de også er mennesker og at politikk er politikk.

Berg-Jacobsen Jon-Are / Andreassen Tor Arne

Spørsmål: Hvilke fordommer mot jobben din er de vanligste?

Svar: – At Forsvaret er unødvendig. Ethvert velfungerende demokrati trenger et forsvar for nettopp å forsvare demokratiet.

Spørsmål: Kan det bli krig i Norge?

Svar: – Det har vært krig her før. Og man ser det jo i resten av verden og Europa. Jeg er ikke veldig bekymret, men vi trener jo for det. Vi forbereder oss på krigen i kveld.

Spørsmål: Er det vanskelig å være optimist i jobben din?

Svar: – Det blir å tenke stort. Krig er ikke noe man ønsker. Men man kan være positiv om trening og kamerater. Vi har skytetrening, annen soldattrening, sanitet og øvelser.

Spørsmål: Ville du anbefalt jobben din til andre?

Svar: – Ja, uten tvil. I hvert fall førstegangstjenesten. Alle burde ta den.

Forsvaret

Spørsmål: Hva tenker du om kvinnelige soldater? Er de sterke nok?

Svar: – Jeg har ingen dårlige erfaringer og ønsker ikke en kjønnsdebatt. Den utvikler seg dessuten så lett til debatt om hudfarge eller religion. Det er totalt uinteressant. Det er behov for mangfoldet, men man må tilfredsstille fysiske krav. I Norge er det ingen som reagerer på om bussjåføren eller bartenderen er dame eller utenlandsk, hvorfor skal jobbene i Forsvaret være annerledes?

Spørsmål: Hvilke egenskaper bør en soldat ha?

Svar: – Man må like å samarbeide, jobbe i team, gjøre en forskjell, bry seg om andre, ha omsorg og være robust. Hodet må være påskrudd, man må være åpen og ærlig og ville gjøre andre gode.

Spørsmål: Er lederne i Forsvaret så strenge som det virker som?

Svar: – Nei, hehe. Det er ikke min erfaring. Men som leder må man kanskje ta upopulære beslutninger.

Spørsmål: Hva gjør man utenom krig?

Svar: – Hindrer krig.

Anette Ask / Forsvaret / e-mail

Spørsmål: Får man god oppfølgning?

Svar: – Min avdeling får veldig god oppfølging. Før vi drar ut, underveis, før vi skal hjem og etter at vi er kommet hjem. Det er en naturlig del av jobben, ingen reagerer på om noen prater med psykologen. Familien hjemme får også oppfølgning. Det er nok verre for dem enn for meg. Da jeg var i Irak, tenkte jeg for eksempel ikke over angrep i Bagdad. Det var jo langt fra der hvor jeg var. Men for dem hjemme, virket det jo ikke slik.

Spørsmål: Det er jo ikke samme oppfølgning hvis man kommer til Norge som flyktning fra krig, som hjem fra jobb i krig. Burde det ha vært annerledes?

Svar: – Det har jeg faktisk aldri tenkt på. Det er jo åpenbart at flyktninger sitter på mer intensive og traumatiske inntrykk. Jeg mistet jo ikke familiemedlemmer, landsbyen min eller hjemmet mitt. Det er klart at de også trenger oppfølgning.

