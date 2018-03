Forrige uke så jeg på Debatten på NRK med blant annet Ulrikke Falch og blogger Kristine Ullebø. Temaet for debatten var influenceres bidrag til kroppspress.

Jeg har i det siste mistet litt av tilliten til Falch, for hun virker ganske dobbeltmoralsk på dette temaet. Og i dag mistet jeg den fullstendig.

Falch var under debatten kritisk til bildene Kristine Ullebø legger ut på sosiale medier. Hvorfor får ikke Ullebø legge ut et bilde av seg selv i jeans og bar overkropp, uten å bli beskyldt for å skape et usunt kroppsideale?

Hvorfor får ikke slanke mennesker være stolt over kroppen sin?

Er det bare de som regnes som normale og oppover som får vise seg halvnakne? Og hvem har bestemt hva som er normalt?

Slet med selvbildet

Jeg er 16 år gammel og vil si at kroppen min ikke ligner Ullebøs. Jeg har tidligere fått diagnosene depresjon og angst, noe jeg ikke har lenger.

Da jeg hadde det, slet jeg ekstremt med selvbildet mitt. Jeg er blitt kalt feit av klassekamerater, mottatt stygge meldinger på sosiale medier og blitt baksnakket.

Jeg har sammenlignet meg med andre, og det var derfor jeg slet med meg selv og kroppen min.

Men jeg sammenlignet meg aldri med bloggere, modeller eller influencere. Jeg sammenlignet meg selv med jentene i klassen.

Mobbing er det som skaper dårlig selvbilde og psykiske lidelser. Det blir diskutert mye, men tydeligvis ikke nok når skylden legges på bloggere som er stolt av sin egen kropp.

Jeg har en bestevenninne som er veldig slank. Hun er blitt spurt flere ganger om hun har anoreksi. Hun har ikke det, men har bare ekstremt vanskelig for å legge på seg. Hun drikker cola, stapper i seg sjokolade og mat fra McDonalds, men likevel er hun slank.

Hun hater kroppen sin og vil gjøre hva som helst for å legge på seg. Så når hun ser overalt på sosiale medier at det ikke er akseptert å være tynn heller, så er jo det ødeleggende for henne.

Jeg forstår jo at det er fordi litt større jenter, som meg, er blitt litt «presset» av samfunnet til at vi skal være såkalt «modelltynne».

Men er det ikke innafor å være tynn? Hvis jeg har forstått Ulrikke Falch rett, mener hun at alle kroppsfasonger skal være greit. Men hvorfor er det ikke greit at Ullebø legger ut bildene hun gjør?

Falch la nettopp ut en video av seg selv på Instagram der hun var toppløs i dusjen og sang. Hvorfor er det mer innafor enn bildene til Ullebø? Fordi hun bruker humor?

Ikke bare influencere

Falch mener at det burde bli restriksjoner på hva bloggere og influencere får legge ut. At de for eksempel ikke skal få legge ut bilde av maten sin, som er noe av det dummeste jeg har hørt.

Hvis Falch tror at jeg får anoreksi av å se et bilde av salaten til Ullebø, har hun virkelig misforstått.

Hvis jeg hadde blitt påvirket av bildet av maten hun spiser, så blir jeg minst like mye påvirket av matbildene venner legger ut.

Så hvis det skulle vært restriksjoner på det, måtte det nesten gjeldt for alle, ikke bare de med flere hundre tusen følgere. Hvis det skal bli så strengt, så er jo ytringsfriheten nesten borte.

Noe av det jeg synes er så fint med sosiale medier, er at man kan legge ut det man føler for. Man kan bruke ytringsfriheten sin.

Men det forsvinner hvis det skal være så ekstremt mange restriksjoner og regler for hva man kan og hva man ikke kan gjøre på sosiale medier.

