Natteravnene i Stovner varslet nylig om niåringer som røyker hasj og ungdommer som bevæpner seg. Dette er en helt horribel misinformert fremstilling av vår bydel. Vi ungdommer på Stovner finner oss ikke i at noen kan spre så mye subjektiv kvalme i mediene, spesielt når mediene sluker alt det negative som skjer på østkanten, for å få en god overskrift! Dette ser vi på som utrolig generaliserende, og de burde skamme seg.

Hvorfor ikke hjelpe oss?

Igjen og igjen blir ungdommer fra Østkanten kritisert i mediene, og vi er rett og slett drittlei. For ikke lenge siden skrev Amanda Anvar et Si ;D-innlegg at mediene aldri klarer å fange opp noen av de gode sidene ved lokalmiljøet hennes på Holmlia.

Istedenfor å kritisere oss, hvorfor ikke hjelpe oss? Vi trenger flere tilbud i nærmiljøene med voksne som man kan snakke med.

I tillegg trenger vi flere fritidsklubber. Hvis man ikke har det bra hjemme eller at ting ikke går som det skal, trenger man andre voksne å kunne prate med og et annet sted å være.

Det er ikke rart at ungdommer blir lokket inn til farlige gjengmiljøer når de ikke vet hvor de skal gjøre av seg.

Lett å skylde på etnisk bakgrunn

Det er blitt altfor lett å skylde på etnisk bakgrunn når det gjelder ungdomskriminaliteten på østkanten, og jeg får vondt langt inni hjerteroten når jeg leser kommentarfeltene. Etnisitet er ikke det første vi skal forbinde med ungdomskriminalitet. Problemene er sammensatte.

Det handler om at lokalmiljøene sammen kan bekjempe ungdomskriminalitet. Det handler om hvordan vi kan sammen skape tilhørighet, men ikke et oss og dem.

Oslos undervurderte ungdommer

Vi er ikke ungdommer som røyker hasj hver dag og går rundt med pistoler. Vi er ungdommer som ønsker et inkluderende miljø, som må kjempe hver eneste dag fordi vi er Oslos undervurderte ungdommer, takket være mediene.

Vi kommer alltid tilbake sterkere, og vi kommer til å stå opp for våre fantastiske bydeler.

Vi har det ikke dårlig på Stovner. Vi har forståelse og toleranse for hverandre. Vi respekterer folk med ulik bakgrunn, fordi vi er et stort fellesskap.

