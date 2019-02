Høsten 2017 startet jeg førstegangstjenesten i Panserbataljonen.

Jeg slet med å finne ut hva jeg ønsket å studere, så et år i Forsvaret virket som et år hvor jeg kunne ta en liten pust i bakken fra all skolegangen.

Etter hvert som året gikk, trivdes jeg bedre og bedre.

Mange nye bekjentskap blomstret. Siden jeg fikk jobbe mye utendørs med noe nytt og spennende samtidig som jeg måtte bruke hodet på en helt annen måte, fikk jeg ny energi.

Jeg følte meg mye mindre stresset enn jeg gjorde store deler av videregående.

Ikke noe for meg

Det siste året på videregående var veldig travelt for meg, og jeg følte meg egentlig mentalt utbrent da jeg hadde innrykk i Forsvaret. Men jeg fikk fort øynene opp for det nye livet jeg ble introdusert for.

Før jeg visste ordet av det, hadde jeg søkt meg til en grenaderstilling, på tross av at jeg seks måneder tidligere sverget på min hals til foreldrene mine om at dette ikke var noe for meg.

I dag er det seks måneder siden jeg fullførte førstegangstjenesten. Nå jobber jeg i en vervet tropp, fortsatt på Setermoen.

Kanoner

Jeg er skytter på stridsvognen Leopard 2A4NO, Hærens hovedkampsystem. Jeg kontrollerer tårnet og kanonen på stridsvognen, og jeg behandler hovedvåpenet.

Til syvende og sist er det jeg som sitter med avtrekkeren på den 120mm store kanonen.

Jeg får det samme adrenalinrushet hver gang jeg fyrer av et skudd med kanonen for første gang på noen måneder og kjenner drønnet inni hele vognen.

Kamerater

Stillingen min er teoretisk krevende, og man må kunne jobbe godt både selvstendig og i lag.

Selve laget utvikler man et tett samhold med, og man merker at det er på de mest regntunge, kalde og bedritne dagene man utvikler sterke bånd.

Selv om vi henger mye på fritiden og helgene, tenker man ofte på at det er disse menneskene du muligens må ut i krigen med, og da kjenner man at samholdet blir utrolig viktig.

Jeg trives veldig godt i jobben min. Det gir meg en god følelse å bidra til noe større enn seg selv, å være en del av noe helhetlig.

Det er ikke slik at jeg ønsker å dra ut i krigen i morgen, men jeg føler meg klar dersom oppgaven skulle oppstå.

Jobben er derfor veldig givende i den forstand at man føler at man betyr noe. Samfunnsnytte er en kvalitet jeg alltid har satt høyt i karrierevalget mitt.

En indre ro

Det er en krevende jobb både fysisk og psykisk, men enn så lenge finner jeg en slags indre ro av å gjøre dette, i motsetning til å drukne i bøker på en lesesal.

Selv om jeg er fast bestemt på at jeg selv må studere en vakker dag, har jeg ennå ikke bestemt meg for hvor lenge jeg ønsker å jobbe i Forsvaret.

Sammenlignet med for eksempel en butikkjobb føles ikke dette i like stor grad ut som en jobb, siden motivasjonen er som den er.

Så lenge jeg føler det sånn mener jeg at det ikke er noen grunn til å slutte.

Det er selvfølgelig greit å tjene opp noen kroner før man begynner å studere også, spesielt ettersom jeg planlegger å studere i utlandet.

Jeg har vurdert mange ulike studier, men enn så lenge trives jeg godt med en hverdag bak 90 cm stålpansring.

