Jeg tror Kristelig Folkeparti (KrF) trengs i norsk politikk. Vi trenger et parti i som løfter andre debatter enn høyere eller lavere skatt og som har større drømmer enn billigere bensin.

Men kommer KrF fortsatt til å være et like relevant parti etter stortingsvalget i 2021?

Jeg håper selvfølgelig det, men jeg tror det avhenger av valgene vi tar. Om vi tar noen valg i det hele tatt. Det har vært og er vanskelig for mitt parti å innrømme det, men partiet har en konservativ fløy og en liberal fløy som i mange saker står mot hverandre – i alt fra ekteskapslov til abortdebatten.

Fakta: Internrevisjonen ung Hver tirsdag rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Simen Bondevik (17) er leder i Akershus KrFU. Neste uke: Agnes Viljugrein fra AUF.

Svakeste valgresultat siden 30-tallet

Ved stortingsvalget 2017 gjorde vi vårt dårligste valg siden 1936, og det var en solid vekker for hele partiet. Hva skjedde? Hva gikk galt? Det er helt umulig å gi et fasitsvar på det, og jeg tror svaret er stort, komplisert og sammensatt. Kanskje vi mangler et overordnet politisk prosjekt?

Kanskje samarbeidsdebatten ble en for stor del av valgkampen? Kanskje ikke valgkampstrategien var god nok? Kanskje traff ikke valgkampsakene godt nok?

Valgresultatet på historisk lave 4,2 prosent tilsier i alle fall at KrF ikke traff velgerne godt nok.

Jeg tror vi treffer sånn midt imellom de to fløyene og at ingen blir helt fornøyd. Et godt eksempel på dette ser vi blant annet i KrFs formuleringer omkring ekteskap.

Der sier man: «Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst.»

Litt senere i samme avsnitt står det: «KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform.»

Enten eller

Eksempelet over er bare ett av mange hvor vi ser at KrF ikke klarer å ta et tydelig valg. Man sier at man anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg, men så bremser man ned effekten av dette standpunktet ved å trekke frem ekteskapet mellom mann og kvinne som det beste.

Personlig mener jeg det ikke er riktig av et parti å vurdere om homofili er bedre enn heterofili, men hovedpoenget mitt her er at det partistrategisk også er fryktelig dumt ikke å ta et klart standpunkt hverken den ene eller andre veien.

Det fører bare til at ingen blir fornøyd, og da mister vi velgere i begge retninger.

Den mye omtalte saken rundt tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp), som endte med at hun måtte gå av, viser at også KrF kan være tydelige og har ryggrad når det trengs.

Det trengs generelt i KrFs veivalg fremover. Uansett hva vi velger, håper jeg at vi hvert fall tar noen klare valg.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer fra Internrevisjonen ung: