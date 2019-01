Å hevde at Solberg og Ropstad har seg selv å takke for at debattklimaet i etiske diskusjoner har nådd et bunnivå, er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse fra Simon Glad Frigessi og AUF.

Jeg har noen spørsmål til Frigessi og AUF. Er det saklig å trekke en parallell til et samfunn der kvinner voldtas og tvinges til å føde barn, og på hvilken måte gir det opphav til et bedre debattklima?

Og dersom alle vet at vi egentlig ikke nærmer oss det samfunnet som beskrives i «The Handmaid’s Tale», hvorfor skal man da trekke den sammenligningen?

Uenighet må uttrykkes saklig

Demonstrasjonen og utsagnet om at Norge er på vei tilbake til 1950-tallet, bygger på usannheter og falske motsetninger som ikke hører hjemme i norsk debattkultur.

Man bør holde seg for god for retorikk som bidrar til polarisering. Man bør tilnærme seg uenighet gjennom saklig og toleransebasert argumentasjon. Debatten om fosterreduksjon inneholder flere dimensjoner og standpunkter.

Teknologien, ikke politikken, ga oss fosterreduksjon

Abortloven ble vedtatt for over 40 år siden, og da var det utenkelig at teknologien en dag ville gjøre det mulig å abortere vekk ett av flere fostre. Teknologien har nå gjort det mulig, og jeg synes man skal prioritere etikk fremfor teknikk.

Man har hatt tilgang til fosterreduksjon siden 2016, basert på en lovtolkning, ikke politisk debatt.

Norge er et av verdens mest likestilte land, og det skal vi fortsette å være, til tross for at man nå ønsker å regulere ordningen med fosterreduksjon.

Les mer:

Hvor ble det av venstresidens bønn om saklig debatt? | Simon Glad Frigessi

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.