Mye av naturen på Vestlandet er urørt, og den er verdenskjent for nettopp dette. Min familie er fra en liten øy helt vest i landet.

Her på Bremangerlandet er det nå planlagt å sette opp en vindmøllepark. Det politikerne kanskje ikke tenker på, er hvor mange det faktisk går utover.

Sett vindmøllene i havet

Jeg skjønner at folk tenker at vindmøller er bra, men det er de ikke i mine øyne. Vindkraft er fint, men møllene kan stå på alle andre steder enn på uberørte fjell.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg har selv tilbrakt mange sommere på Bremangerlandet og har gått mange fjellturer der hvor de nå planlegger å sette opp disse vindmøllene.

For meg virker det litt rart og uvirkelig at det kanskje skal komme digre hvite master oppe på disse uberørte fjellene.

Vindturbinene som er planlagt i Bremanger, er over 150 meter høye. Disse kan stå ganske mange andre steder enn akkurat der hvor de ødelegger miljøet. Alternativene er at de står i havet, eller på flate sletter der hvor naturen ikke er så spesiell.

Jeg synes det er mye bedre at de står i havet, selv om det koster mer. Velger man denne løsningen, så ødelegger de ikke naturen rundt i like stor grad.

Ørnen slaktes

Dyrelivet blir også skadet på grunn av disse vindmøllene. Mange ørner har reir nærme vindmølleparkene. Vindindustrianleggene på Bremangerlandet, Hennøystranda og Guleslettene ligger i trekkruten for trekkfugler, ifølge Naturvernforbundet.

Privat

Det er registrert et mulig hekkested for kongeørn 900 meter fra anleggsområdet på Bremangerlandet og åtte sikre hekkesteder for havørn innenfor en radius på fem kilometer rundt industriområdet, ifølge en utredning av Norconsult.

Norsk natur veldig kjent fordi den er så urørt. Hvite master på flere hundre meter vil ødelegge både ryktet og naturen selv. Vi er nødt til å tenke langsiktig når det kommer til miljøtiltak.

For hvis vi setter opp disse vindmølleparkene, så ødelegger vi kanskje ikke naturen med en gang, men over tid blir skaden bare større og større.

