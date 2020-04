Gaza har færre enn 90 respiratorer å fordele på to millioner personer. Det er i skrivende stund allerede blitt bekreftet 255 tilfeller av covid-19 på Vestbredden og 13 tilfeller i Gaza. Men det er mangel på prøveutstyr, og derfor er disse tallene veldig unøyaktige. Gaza er under blokade, med en dårlig økonomi og altfor dårlig medisinsk utstyr. FN er bekymret for Gaza, det er vi også.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Gjør vondt verre

På Vestbredden beskytter israelske soldater ulovlige israelske bosettere som går i palestinske områder. Dette er til tross for at palestinske myndigheter har stengt områdene ned på grunn av økende smittefare. Samtidig som israelske myndigheter fullstendig ignorerer palestinske smitteverntiltak, så drar israelske soldater for å ødelegge palestinske telt som er satt opp for å kunne drive medisinsk klinikk. Soldatene konfiskerte teltstenger, laken, telt, strøm-generator, poser med sand og poser med sement.

Privat

For Israel er det ikke nok å drive blokade, trakassere og bryte palestinske smittevernregler. De må også konfiskere uskyldige telt satt opp for å redde mennesker fra å dø. Rødt, Rød Ungdom og Palestinakomiteen mener dette har gått for langt.

Vi krever handling

Israel må oppheve blokaden mot Gaza og innføre krisetiltak nå! I møte med covid-19 kan vi ikke møtes som fiender. Vi må finne felles løsninger for å løse denne krisen. Måten Israel gjør tingene sine på, hjelper ikke. Medisinsk utstyr må slippes inn i Palestina, ikke konfiskeres.

Hvis vi nordmenn skal møte denne krisen med den solidariteten og medmenneskeligheten vi snakker om, så må den norske stat boikotte Israel. Etter mange år med undertrykkelse, sanksjoner og blokade krever Rødt, Rød Ungdom og Palestinakomiteen at den norske regjeringen boikotter israelske varer og produkter.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også: