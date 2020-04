Kjære jente (19),

det gjør inntrykk å lese innlegget ditt i Si;D 25. mars. Jeg forstår veldig godt at du synes det er vanskelig at skolene er stengt og alt skolearbeid må gjøres hjemme.

Det er mange elever som nå strever med å greie skolen. Det var derfor en særlig vanskelig avgjørelse å ta. Jeg er takknemlig for at du deler med oss hvordan du har det. Din stemme kan hjelpe oss med å lage et godt skoletilbud. Vi jobber nå hardt for å finne gode løsninger.

Selv om du ikke er på skolen, kan du fortsatt ta kontakt med lærerne dine om skolearbeidet og skolehverdagen din. I tillegg kan du snakke med rådgiver, helsesykepleier eller andre på skolen. Du kan også ringe eller chatte med andre utenfor skolen som Kors på Halsen, Kirkens SOS eller Mental helses hjelpetelefon.

Jeg vet at skolene er opptatt av at elevene skal ha det bra. I noen kommuner, som i Oslo, skal alle lærerne kontakte alle sine elever. Jeg oppfordrer flere til å gjøre det samme. Vi vet dessverre ikke hvor lenge du må ha hjemmeundervisning. Men det vi vet, er at dette kommer til å gå over. Skolene kommer til å åpne igjen, og du får gjennomført utdanningen din.

Statsministeren sa forrige uke at det kommer en dag igjen hvor vi kan håndhilse og gi en klem. Dette kan være godt å ha med seg i en strevsom tid for oss alle.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.