9. februar skrev blikk.no om en gjeng unge mennesker som hadde tatt seg inn i Tromsøgata 8, et hus som har stått tomt i flere år. Ungdommene har restaurert huset, og de har erklært huset et autonomt, byøkologisk kollektiv.

Likevel regnes handlingene deres som ulovlige, og ungdommene kalles for okkupanter. 11. februar meldes det at politiet har kasta ut ungdommene.

Okkupantene må få vår støtte, og politiets handlinger må fordømmes.

Finansavisen skrev i 2018 at man kan forvente en prisvekst på boliger i Oslo på nær 50 prosent innen 2025.

Samtidig er det tilnærmet umulig for unge å komme inn på boligmarkedet i Oslo, selv med fullført utdanning og full jobb. Det er dyrt å leie, det og kan være vanskelig å få jobb. Alternativet for noen er å bo på gaten.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Et mer sosialt boligmarked

Å okkupere et allerede tomt og forfallent hus er et lovbrudd uten offer.

Ungdommene gjorde det klart til Blikk at neste punkt på agendaen var å gå i dialog med Oslo Kommune om en leieavtale. Tromsøgata 8 er ett av 71 tomme hus i Oslo. Det er da objektivt bedre at folk flytter inn, tar dem i bruk og pusser opp, enn at hus skal forfalle og ungdom må bo på gaten?

Når ungdom pusser opp tomme hus, fokuserer på bærekraft og skaper trygge rom for ungdom som faller utenfor samfunnet, må de feires, ikke kastes ut.

Alternativ og inkluderende organisering er en god ting, ikke et problem som må løses. Å kaste dem ut er å starte i feil ende.

Vi trenger et mer sosialt leie- og boligmarked og flere tiltak for å få unge i jobb. Det må på plass før vi fratar ungdommer et sted å bo og et sted å passe inn.

