På Dagsrevyen 9. mai hadde NRK en sak som handlet om hvor lett det er å kjøpe data om privatpersoner. Jeg har lastet ned et alternativt operativsystem på mobilen som skal ivareta denne dataen bedre. Jeg skulle likevel ønske at flere gjorde mer for å beskytte sitt personvern.

Onkel Skrue

Jeg prøver å bli personvernbevisst ved ikke å bruke Google. Google samler data som kan brukes til å lage skreddersydd reklame. På mange måter er dermed Google nærmest et symbol på den ultimate kapitalisme. Penger over alt annet!

Men altså, hvordan tror du ellers at Google som tilbyr alt «gratis», er blitt verdens onkel Skrue?

Personlig begynte jeg å lete etter bedre personvern på mobilen for noen måneder siden. Og ja, det er litt ensomt på «toppen». Etter å ha lastet ned det personvernsbevisste operativsystemet, har jeg hverken tilgang på Snapchat, Vipps eller Google Pay.

Fanget i et bur

Jeg skulle ønske at vennene mine ville laste ned og bruke en mer personvernsbevisst chattejeneste, men jeg får dårlig samvittighet av å tvinge dette på dem. Noen ganger virker det som om null personvern er prisen man må betale for ikke å bli en eremitt.

Privat

I mine øyne lever vi i lykkelig uvitenhet om at det som skal gjøre hverdagen enklere, egentlig holder oss fanget. I et bur av ufrihet, lite kontroll over egne opplysninger og et press om å kjøpe.

Men det er vi forbrukere som bestemmer. Så hvis nok folk er med på å ta aktive tak mot denne invasjonen av personvern, kan vi få et samfunn som er mer styrt av våre egne tanker om frihet og rettigheter. Ikke av rike selskaper som ikke vil vårt beste.

