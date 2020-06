Den siste tiden har det vært et enormt fokus på rasisme og kampen for å bekjempe det. Det har vært markeringer over hele landet, både fysiske og digitale, med enorm tilslutning. Jeg ble positivt overrasket siden standarden vanligvis har vært at folk ikke bryr seg og trøster seg med at «sånn har vi det ikke i Norge».

Rasisme er et dødeligere virus enn korona, og det har vært en pandemi i flere tiår med mye passivitet. Vi må kjempe denne kampen sammen, enten du tilhører majoriteten eller en minoritet. Derfor tenkte jeg å dele noen enkle tips til dem som ikke vet hva de kan gjøre.

Må ikke glemme

Du har vært på markeringer, og du har delt et innlegg på sosiale medier. Flott! Hva nå, og hva mer? Når George Floyd går i glemmeboken, slik som de før han har gjort, som Mike Brown, Tamir Rice og Trayvon Martin, må vi fortsatt belyse rasismeproblematikken.

Gi plass til minoritetsvennene dine, og la de snakke om sine erfaringer med systematisk rasisme og hverdagsrasisme. Noe kan kanskje høres fjernt ut for deg, men det gjør ikke erfaringene noe mindre ekte. Kjenner du deg igjen i noe som du kanskje ubevisst har gjort? Frykt ikke, du er ikke et horribelt menneske.

Privat

Utfordre deg selv

Du har internalisert rasisme, og du er ikke alene om det. Internalisert rasisme er tanker, holdninger og fordommer mot andre som du har fått med deg fra du var liten, vanligvis plukket opp ubevisst av de rundt deg. Nå må du utfordre disse tankene. Du må prøve så godt du kan få dette ut av systemet ditt.

Du kan kjempe for å endre lærebøkene vi har på skolen. Historieforståelsen i Europa er naturlig nok preget av sin egen historie, men noen av heltene som hylles, var etter min mening egentlig rasister, slik som for eksempel Winston Churchill. Les artikler og se filmer som bidrar til at du lærer de mange perspektivene fra andre deler av verden. Ikke minst, du kan oppfordre andre til å gjøre det samme.

På sikt kan vi sammen få til en endring i skolen, slik at alle blir lært om realiteten med systematisk rasisme. Vi kan også få bedre undervisning om kampene for rettigheter med søkelys på konsekvensene. For eksempel var Martin Luther King Jr. en av USAs mest upopulære menn blant mange mens han levde, men i dag hylles han av de fleste for arbeidet sitt i borgerrettsbevegelsen på 60-tallet.

Vær ikke redd

Hvis jeg skal komme med et siste tips for å være en god alliert, er det at man må ta ansvar for egen læring. Ikke be ikke-hvite om å bevise rasisme, men oppsøk kunnskapen selv. Det finnes mange gode artikler skrevet om dette som er lette å forstå.

Ikke utsett andre for unødvendig trauma fordi det er stress å søke opp begreper eller hendelser for å forstå det bedre. Ikke vær redd for å ta de ubehagelige samtalene rundt middagsbordet med familien, kjæresten og vennegjengen.

Vi kan ikke være rasismebarnevaktene for alltid, spesielt når vi samtidig må prioritere den antirasistiske kampen. Ingen av rettighetene våre har vi fått uten kamp. Nå må alle med i kampen.

