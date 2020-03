I skrivende stund er det bare et spørsmål om tid før koronaviruset kommer til flyktningleiren Moria i Hellas. Hva skjer så snart viruset når disse tusenvis av syke menneskene, stablet oppå hverandre på et lite avsperret område?

Dette kan ikke vente mer: Vi er nødt til å evakuere barna i Moria. Vi er nødt til å lytte til feltarbeiderne som i lang tid har slått alarm. Det står om liv og død, og Norge kan hjelpe.

Halvparten er barn

Rundt 20.000 mennesker er stablet oppå hverandre i en leir beregnet for 3000. Av dem er nesten halvparten barn, flesteparten under 12 år. Underernæring regjerer, og sykdommer spres allerede raskt, selv uten koronaviruset. Bare denne uken har en brann i leiren tatt livet til en fortsatt navnløs jente.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Moria er et levende mareritt der barn sitter fast – uten at vi hever et øyenbryn. I stedet for å vise solidaritet, viser vi nå barna i Moria hvordan en bortvendt rygg ser ut.

Leve i konstant frykt

Norge, og resten av de europeiske statene, har kapasitet, midlene og evnen til å gi disse barna en ny start. Et liv der de slipper å leve i sommertelt året rundt, og hvor de slipper å leve i konstant frykt. Hvis vi handler før korona entrer leirens piggtrådgjerder, har vi kanskje muligheten til å redde flere liv.

Barn i Moria blir misbrukt. Fysisk og psykisk mishandlet. I mangel på noen bedre måter å takle traumer på, tyr fler og fler barn til selvskading. Allerede i barneskolealder har flere barn forsøkt å ta sitt eget liv.

Jacob Ehrbahn / POLITIKEN

Barn på flukt er ikke en byrde. De er en nødvendig investering, men først og fremst er de bare barn, slik som meg. Den eneste forskjellen er at flyktningbarn opplever strukturelle menneskerettighetsbrudd på daglig basis.

Vi må holde sammen

Vi er nødt til å slutte å bortforklare det faktum at vi bryter barne- og menneskerettigheter. Hvor mange merknader skal Norge få fra FN før vi skjønner at vi har en del av skylden? Hvor mange barn skal begå selvmord før vi innser vår plikt til å gjøre noe med det?

Privat

I tiden fremover er det utrolig viktig at vi holder sammen, at vi står i solidaritet med de mest sårbare blant oss – også barna i Moria. Ingen barn fortjener å bli frastjålet sin barndom. Vi som medmennesker, som nasjon og som europeere, er nødt til å bryte dette mønsteret av systematiske rettighetsbrudd.

Det holder ikke med en nasjonal dugnad. Vi må være solidariske med resten av omverdens sårbare mennesker også.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Har du fått med deg disse?