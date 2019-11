Tidligere denne uken la Statistisk sentralbyrå frem en rapport som viste at Norge kuttet 0,9 prosent av klimagassutslippene mellom 2017 og 2018.

Selv om det absolutt er bedre enn null kutt eller en økning, er det likevel langt mindre enn den reduksjonen vi trenger om vi skal nå klimamålene.

Tallene utløste stor jubel fra både Høyre og Venstre. Begge la ut skrytegrafer på sine Facebook-sider, men begge grafene var svært kreative i fremstillingen av tallene, noe som gjorde at utslippskuttene så langt mer dramatiske ut enn de egentlig er.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Begge er riktig»

Høyre tok seg friheten til å utelate årene 2014-2016, slik at denne perioden så ut som ett år på grafen. Pussig nok innebar dette en periode der utslippene økte.

For øvrig spiller det egentlig en liten rolle om klimagassutslippene er de laveste siden 1995, da det er 1990 vi baserer klimamålene våre på. Vi har fremdeles høyere utslipp i dag enn da.

Venstre på sin side kuttet y-aksen ved 51.000 tonn. Da ser selvfølgelig en reduksjon fra 54.000 til 52.000 tonn mye bedre ut enn hvis de hadde latt y-aksen gå hele veien ned til 0.

Da Venstre som følge av kritikken senere la ut en ny graf, kunne man se endringen for det den faktisk er: tilnærmet ikke-eksisterende.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) forsvarte det hele på NRK.no med at «dette er ulike måter å illustrere en utvikling på. Begge er riktig.»

Manglende tillit

Men det er ikke nok at ting er teknisk riktig. Både Høyre og Venstre vet godt at hvordan man fremstiller en sak, har stor betydning for hvordan den oppfattes – det er jo nettopp derfor grafene deres utelot så mye informasjon.

Det politiske systemet i Norge er bygget på tillit, men den kan fort forsvinne om politikerne får for vane å bruke slike kreative grafer når de skal promotere egen politikk.

Vi må kunne stole på at politikerne viser oss det fulle bildet og ikke bare de delene som får dem selv til å se best ut.

Manglende tillit er nettopp det som gjør at fake news, vaksineskepsis og motvilje mot etablerte partier vokser frem. Det tror jeg neppe hverken Høyre eller Venstre ønsker.

Derfor håper jeg dette er siste gang de prøver seg med misvisende statistikk. Retusjering hører nemlig ikke hjemme i politikken.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.