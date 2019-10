Spør skolemakten: «Hvorfor er det firerkrav i matte for å bli lærer?»

Spørsmål: «Hvorfor er det firerkrav i matte for å bli lærer?

Hilsen Norun (18).»

Minister Iselin Nybø (V) svarer:

«Takk for et godt spørsmål som flere sikkert lurer på. Jeg kan forstå at noen tenker at man ikke trenger matte for å bli en god norsklærer. Men regning er en grunnleggende ferdighet slik som lesing og skriving. Elevene møter tall, statistikk og figurer i alle fag. Derfor må alle lærere også kunne matematikk.

Norge trenger mange nye lærere. Derfor jobber vi med å få enda flere til å søke lærerutdanning. Vi har gjort utdanningen femårig og satt høyere krav til hvem som får bli lærer. På den måten tror vi at flere vil velge læreryrket i årene som kommer. Søkertall fra de to siste årene viser at vi er på rett vei. Det er nå flere som vil bli lærere enn før vi innførte firerkravet.

Under 21 år? Send inn ditt spørsmål nederst i saken

Samtidig må vi passe på at de som begynner på lærerutdanningen også blir ferdige. Fra forskning vet vi at de som er flinke på skolen også er flinke til å fullføre studiene.

Espedal, Jan Tomas

Norges viktigste jobb

Mange lærerstudenter klarer ikke matematikkeksamen. Firerkravet er ett av flere tiltak som er blitt iverksatt for at flere studenter skal gjøre ferdig utdanningen. Kravet gjelder kun den enkleste matematikken. Tar du avansert matematikk, holder det å stå.

Det kan godt hende at det ville blitt flere søkere hvis vi fjernet eller senket krav for å komme inn på lærerutdanningen. Men jeg tror ikke det er veien å gå hvis vi skal få de beste elevene til å velge Norges viktigste jobb.

Hilsen Iselin Nybø (V), forsknings- og høyere utdanningsminister»

Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!