Tiktok tar kroppspress på sosiale medier til et nytt nivå

Clara Lie (15)

10 minutter siden

Jeg ønsker å belyse dette temaet for å hindre at andre unge jenter eller gutter blir påvirket av Tiktok på samme måte som jeg ble, skriver Clara Lie (15). Lise Åserud / NTB scanpix

Videoer der folk deler erfaringer om spiseforstyrrelsene sine, har over 600 millioner visninger på Tiktok. Det gjør meg bekymret.

Videodelingsplattformen Tiktok har tatt av blant ungdom det siste året, men nå ser jeg en økende trend på appen som tar kroppspress i sosiale medier til et nytt og farlig nivå.

Som alle andre sosiale medier har også Tiktok algoritmer som bestemmer hvilke videoer som vil dukke opp på skjermen din.

Det er ikke til å komme utenom at det er et enormt kroppsfokus blant ungdom. Mange streber etter et uoppnåelig ideal. Av den grunn er det kanskje ikke så rart at mange ungdommer på Tiktok vil se lenger på videosnutter av andre ungdommer de selv ønsker å være eller ønsker å se ut som.

Ofte er disse ungdommene slanke, veltrente og ser ut som at de lever tilsynelatende perfekte liv. Den brutale sannheten er selvsagt at det ikke er noen som er perfekte, og at vi alle er usikre på om vi er bra nok.

Til tross for at jeg vet dette veldig godt, innrømmer jeg at jeg ofte også er usikker.

Usunt forhold til mat

Jeg mener appen kan gi ungdom et usunt forhold til mat blant annet på grunn av de mange «What I eat in a day»-videoene hvor unge jenter viser seerne sine hva de spiser i løpet av en dag. Det handler særlig om hva de spiser for å gå ned i vekt eller for å opprettholde den «perfekte» kroppen. Ofte er det veldig lite.

Ikke bare deler disse videoene usunne måter å gå ned i vekt, men hva tror du skjer med jenta som ser videoen og oppdager at hun spiser mer mat eller mer usunt enn jenta hun ser opp til?

Videoer med #ED, forkortelse for eating disorder (spiseforstyrrelse), har 600 millioner visninger på Tiktok. I disse videoene deler ungdommer sine erfaringer med spiseforstyrrelser.

Videoene er et problem

Selv er jeg overrasket over at dette ikke har vært snakket mer om i media, men kanskje henger det sammen med at Tiktok er eksperter på å finne målgrupper. Som et resultat blir ikke voksne utsatt for samme type innhold og problemet blir vanskelig å oppdage.

Clara Lie (15). Privat

For det er nettopp det disse videoene er, et problem. Et problem som i ytterste konsekvens kan påvirke den mentale og fysiske helsen vår.

I utgangspunktet synes jeg Tik Tok er en veldig fin app som gir ungdom en plattform hvor vi kan være kreative, ha det gøy og til og med bli kjent med andre ungdommer.

Men samtidig er det en stemme inni meg som virkelig ønsker å belyse dette temaet, nettopp for å hindre at andre unge jenter eller gutter blir påvirket av dette innholdet på samme måte som jeg ble.

