En usolidarisk regjering

Sigrid Døving Bjerke (20), fylkesleder hos AUF i Innlandet

Regjeringen har ikke lagt frem noen konkret plan for at Norge skal gjøre noe for barna i Moria. Det er ikke godt nok, skriver skribenten. Privat

Pandemien herjer fortsatt, barna i Moria sliter fortsatt, og en regjering som tar ansvar, uteblir fortsatt.

2. juni skrev jeg i Si ;D at regjeringen ikke tok Norges ansvar for barna i Moria. Barna fanget i en flyktningleir med forferdelige forhold, uten mulighet for nok smittevernstiltak og beskyttelse mot et pandemiutbrudd. En sommer har gått siden da. Pandemien herjer fortsatt, barna i Moria sliter fortsatt, og en regjering som tar ansvar, uteblir fortsatt.

Aktivt usolidarisk

I slutten av mai sa regjeringen at Norge skulle bidra i den desperat etterspurte evakueringen av barna når åtte-ti land hadde gjort det først. Av elleve land som har forpliktet seg til å bidra gjennom EUs relokaliseringsprogram, har seks gjort det, og to land til er i gang med prosessen. Regjeringen har likevel ikke lagt frem noen plan for at Norge skal gjøre noe. Det er en aktivt usolidarisk ansvarsfraskrivelse av regjeringen.

Kan ikke males til annet

Karpe synger «Og mamma sa en kråke kan’kke males til no’ annet, men til og med en kråke gjør et svalestup i blant» i låten «Spis din syvende sans». Det kan sikkert bety mange ting, men i denne sammenhengen er det et bilde på at selv dagens tynnslitte regjering kunne få til å hjelpe barna i Moria til slutt.

Høyre kunne slippe å gå ut av sin realpolitiske komfortsone gjennom å samarbeide med andre land, KrF kunne fortsette å late som om det finnes noe sånt som blå solidaritet, og Venstre kunne late som om de hadde noen innflytelse på noen ting.

Hvis ikke regjeringen snart kommer med noen konkrete planer for hvordan Norge skal hjelpe barna i Moria, er alt det jeg sa om regjeringen sant og kan ikke males til noe annet.

