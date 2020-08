Opptakssystemet må endres!

Hedda Aker (19)

Nå nettopp

Med dagens opptaksordning risikerer vi å få flere mennesker som ender opp i yrker de hverken passer til eller er motiverte for, mener Hedda Aker (19). Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Dagens opptakssystem for høyere utdanning er utdatert.

«At jeg var for dårlig til å danse, gjorde at jeg ikke kom inn på psykologistudiet. Derfor tar jeg opp fysikk.» Stusser du også over den setningen? Du lurer kanskje på hvorfor jeg ikke tar jeg opp fag som er relevante for studiet jeg vil inn på? Jeg skal forklare hvorfor.

I år, med spesielt høye opptakskrav, har det vært tydeligere enn noen gang hvor rar opptaksordning vi faktisk har til høyere utdanning i Norge. For de fleste studier i Norge er det nemlig slik at kun karaktersnittet ditt fra videregående som avgjør om du kommer inn på studiet eller ikke.

Noen fag, blant annet realfag og språkfag, gir tilleggspoeng. Andre fag, som for eksempel samfunnsfag, estetiske fag og idrettsfag får man ikke tilleggspoeng for. Dette gjelder uansett hvilket studie man søker seg inn på.

Ensformig karakterfokus

Med andre ord vil tilleggspoengene jeg får for fysikk, gjøre at jeg kommer inn på profesjonsstudiet i psykologi. Om jeg hadde tatt opp psykologi i stedet, ville jeg ikke kommet inn. Jeg synes det er trist at opptakssystemet til universiteter og høyskoler fortsatt er lagt opp slik.

Hedda Aker (19). Privat

Hvilket system vil vi ha? Hva skjer når systemet er slik det er nå?

Elever helgarderer seg på videregående ved å ta fag de kanskje ikke er interessert i for å få et så høyt karaktersnitt som mulig. Muligheten til å velge det de egentlig brenner for, faller bort.

Elever som ikke har gode nok karakterer for å komme inn der de vil, bruker masse tid, energi og penger på å ta opp fag som er irrelevante for studiet. Andre mister motivasjon og gir opp drømmeyrket.

Skap et system som motiverer

Hva om opptaket til studier var basert på ulik vekting av karakterer, motivasjonsbrev eller intervjuer i stedet? Hadde da flere satset på noe annet enn helgardering og sekser i alle fag?

Kanskje ville flere fått motivasjon til å gå i retningen de hadde hatt lyst til, i stedet for å brenne seg ut i et evig prestasjonsjag. Jeg mener selvfølgelig ikke at endring av opptaksordningen er løsningen på alt stress og press i skolen, men kanskje er større vekting av indre motivasjon et steg i riktig retning?

Med andre opptakskrav ville ikke bare elever i videregående skole blitt mer bevisste rundt valgene de tok, men vi ville kanskje også fått mer bevisste og motiverte studenter.

Passer ikke dagens virkelighet

Slik jeg ser det, er samfunnet kun tjent på å endre opptaksordningen. Opptaksordningen, slik den er i dag, er gammeldags og utdatert. Det er ingen andre steder i livet hvor irrelevante ferdigheter blir vektlagt.

Det er ingen som spør deg hvor god du er i basket på jobbintervju, med mindre du faktisk skal bli gymlærer eller baskettrener. Er ikke en av skolens oppgaver å forberede elevene på det virkelige livet? Hvorfor er da dette opptakssystemet så forskjellig fra alt annet?

Med dagens opptaksordning risikerer vi å få flere mennesker som ender opp i yrker de hverken passer til eller er motiverte for. Vi mister folk på veien. Det er trist på alle mulige måter og gagner ingen.

