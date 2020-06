Si ;D-serie: «Det jeg vil at du skal vite»

Mange av oss har noe på hjertet som vi skulle ønske at andre visste og forsto. Denne uken har Si ;D invitert ulike personer til å snakke om skeives situasjon i Norge i dag. Dette er det de vil at du skal vite.

Nikita Amber Abbas (19)

Kristine Aas

Jeg vil at du skal vite at jeg har muslimsk bakgrunn, at jeg har en funksjonshemning, og at jeg er skeiv. Jeg ble oppdratt til å tro at alle skeive er syndere. Det eneste forholdet som var lov, var et heterofilt ekteskap. Jeg vil at du skal vite at dette gjorde at jeg fikk fordommer mot skeive.

Jeg var redd

Jeg vil at du skal vite at jeg gjennom hele barndommen var redd for at noen skulle finne ut at jeg hadde skeive venner. Jeg var redd for at de ville bli banket, og at jeg ikke ville greie å redde dem. Jeg var redd store deler av barndommen, fordi de som er skeive, ofte opplever vold på grunn av legning.

Jeg vil at du skal vite at det knuser hjertet mitt å høre noen si at det å elske ikke er lov. At skeive fortjener å bli drept, kastet steiner på eller trenger å bli fikset. Jeg vil at du skal vite hvor frustrerende det er når dine venner forteller deg at de ikke tør å ta kollektivtrafikk i frykt for å møte hatytringer.

Skeive muslimer

Jeg vil også at du skal vite at det finnes skeive muslimer. De er like mye muslim som alle andre muslimer. De er ofte redde.

Kristine Aas

Jeg vil at du skal vite at min kompis prøvde å ta livet sitt. Det gjør vondt, og jeg føler meg maktesløs. Jeg vil at du skal innse hvor alvorlig det er å nekte noen å kunne elske den de elsker.

Jeg vil at du skal åpne øynene dine og innse at det å elske noen ikke er en synd. Jeg vil at du skal stå opp mot hatytringer, og jeg vil at du skal lære barnet ditt å stå opp for seg selv og ikke gjemme seg bort.

En kamp å kjempe

Og jeg vil at du skal vite at vi ennå har en kamp å kjempe. Det er fortsatt mange muslimer som gjemmer seg i arrangerte ekteskap eller i en moské. Jeg vil at du skal hjelpe dem, så de vet at det er noen der for dem. Jeg vil at du skal kjempe denne kampen med meg, ikke mot meg.

Jeg er stolt av min egne skeive legning og av alle de fantastiske skeive vennene mine. Stolt av alle som kjemper denne kampen daglig og stolt av dem som er med dem.

Det er dét jeg vil at du skal vite.

