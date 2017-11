Norsk idrett kan lære av Island

I Norge er det ikke lov til å toppe i idrett før 12-årsalderen. Mange mener dette er for tidlig, mens andre mener det er for sent. På Island, for eksempel, topper de allerede fra de er seks-syv år. Er det uansvarlig, eller er vi bare altfor forsiktige her i Norge?

Forskjellige ferdighetsnivåer

Hvis man legger opp til forskjellige ferdighetsnivåer i en idrett, så kan mange barn blir lei seg når de finner ut at de ikke er av de beste. De kan miste selvtillit og i verste fall slutte med idretten.

Hvis kompisen kommer på en bedre gruppe, så kan man miste lysten til å gå på trening. For mange barn er det bare sosialt og gøy å drive med idrett, og de bryr seg ikke om hvem som er best.

Da kan man bli veldig skuffet når man får vite at man ikke er så god som man selv trodde. Hvis alle sammen spiller i en gruppe, så kan de som har et lavere ferdighetsnivå lære av de med et høyere nivå.

Men hva lærer de bedre av det? Hva slags utfordringer kan de få?

Motiverende med krav

For gode spillere er det derimot veldig motiverende og lærerikt å spille med andre gode spillere. Det kan være positivt å bli stilt krav til og utfordre seg i et konkurrerende miljø.

Selv barn kan tåle det. Foreldre kjenner sine egne barn og vet hvordan de opplever konkurranse og hvordan de takler det. Når man blir eldre, må man tåle å bli stilt krav til og takle motgang. Har man ikke opplevd dette, har man lite å stille opp med i møte med utfordringer som voksen.

I Norge tror man at barn ikke tåler konkurranse i for ung alder, men det er kanskje fordi vi ikke har tradisjon for det. Som sagt, på Island er dette helt vanlig. Når det er en del av kulturen, er det noe man er vant til og synes er helt normalt.

Island som har færre enn 350 000 innbyggere, har til og med klart å komme til både EM og VM i fotball. Det ser ikke ut til at de har tatt skade av det.

