Alexandria Ocasio-Cortez har skapt sjokkbølger i amerikansk politikk, bølger som har nådd helt til Norge. Mange stusser på hva som gjør henne så populær.

Det viste seg nylig at hun har størst engasjement på Twitter av alle i amerikansk politikk, kun slått av presidenten selv.

Det åpenbare som gjør at hun skiller seg ut, er hvordan hun bruker sosiale medier til å nå ut til folk.

Revolusjonerende for gubbeveldet

Privat

Ocasio-Cortez fremstår nemlig som en hvilken som helst annen på hennes alder på Twitter. Hun legger ut memes, deltar på live-strømninger og snakker med følgerne hennes som om de skulle møtt henne i virkeligheten.

Dette er revolusjonerende for gubbeveldet i amerikansk politikk. Det er derimot helt standard for oss som vokste opp med internett.

Grunnen til at Ocasio-Cortez er blitt så elsket på sosiale medier, kan man derfor ikke kun finne i hvordan hun legger ut ting på Twitter, men hva hun faktisk legger ut.

Toppskatt på 70 prosent

Ocasio-Cortez tok nylig til ordet for en toppskatt på 70 prosent. Dette er langt fra nivået på rundt 40–45 prosent vi har både i Norge og USA.

Forslaget viste seg å få støtte fra majoriteten av befolkningen i USA. Selv hos dem som stemmer på Republikanerne fikk forslaget støtte hos 45 prosent.

Nobelprisvinneren i økonomi Paul Krugman uttrykte også støtte for forslaget og påpekte at det økonomisk mest gunstige nivået for toppskatt ligger på cirka 73 prosent. Hans kilde var en studie av Peter Diamond, en annen nobelprisvinner i økonomi.

Der andre viker

Det er dette som er vinneroppskriften til Ocasio-Cortez, selve politikken. At hun også vet hvilke memes som slår an på Twitter, er strøsselet på kaken.

Ocasio-Cortez foreslår det som er populært og fornuftig, men som de mer etablerte og sentrumsorienterte politikerne ikke tør.

Dette kan vi også finne igjen i vårt eget politiske landskap.

Høyre og Arbeiderpartiet mot røkla

Det er ingen overraskelse at Erna Solberg, som ikke engang tør å irettesette egne statsråder, lar være å ta opp kampen mot milliardærene.

Mer skuffende er det derimot at Arbeiderpartiet ikke går lenger enn å foreslå at de med rundt 1.000.000 kroner i inntekt skal betale 12.000 kroner mer i året.

Hvis Ocasio-Cortez’ forslag får en så overveldende støtte blant den mye mer konservative og skattesky befolkningen i USA, kan vi bare forestille oss hvor stort ønske det er blant befolkningen i Norge for et slikt forslag. Da er det synd politikerne svikter.

