Det var torsdag kveld, og som alltid ønsket jeg å avslutte samtaler før jeg legger meg. Forkjølelsen min hadde rett og slett ført til at jeg var misfornøyd med alt og alle. Det var da det kokte over.

Fraværsgrensen, ulvepolitikken, kjøttindustrien og alle andre debatter som kan provosere. Likevel ønsket jeg å sette meg bedre inn i denne politikken.

Jeg ønsket enkelt sagt å vise interesse for mine venninners meninger.

Privat

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Følte en stolthet

Jeg begynte hele samtalen med noe av det teiteste man kan si: «Høyre suger». Etter mye frem og tilbake satt jeg igjen med blandede følelser. Følelsen av tap og flauhet var det som satt lengst inne. Følelsen av å innse at jeg hadde vært så sta på mine egne meninger.

Jeg innså at partiet jeg overhodet ikke hadde vært enig med, nå lå på listen over partier jeg var ganske enig med. Samtidig følte jeg en stolthet over meg selv.

Må være lov å ta feil

Jeg kunne klappe meg på skulderen fordi jeg hadde lett etter svar i stedet for å avfeie tankegangen deres fullstendig. Jeg mener dette er noe av det viktigste vi nordmenn burde lære oss. Vi må tillate oss selv å ta feil og gi oss selv lov til å være nysgjerrig på andres meninger.

Dersom vi forbyr oss selv å være åpne kun fordi vi ikke tåler å ta feil, vil vi bli fanget i en ond sirkel. En sirkel bestående av fordommer, bekymring og skylapper.

Prøv å forstå

Jeg hører dine argumenter og ønsker gjerne å forstå, men da er du nødt til å gi meg det samme. Vi har alle den samme retten til å ytre våre meninger. Vi er nødt til å bli flinkere til å respektere at andre mener noe annet enn oss.

I de aktuelle og opphetede debattene rundt ulv og kjøtt den siste tiden er nettopp dette viktig å huske på.

Lær av hverandre, prøv å forstå, og viktigst av alt: Vis meningsmotstanderen din respekt.

