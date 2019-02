Bruker du internett? TV? Spotify? Facebook? Mobiltelefon? Jeg antar at alle vil svare ja, ettersom disse produktene er viktige for tiden vi lever i. Alle disse er også produkter av kapitalismen.

Disse produktene hadde ikke blitt oppfunnet om entreprenørene ikke hadde hatt friheten til å vise frem ideene sine i et fritt marked.

Kapitalisme er frihet

Privat

Mange kan lett innrømme at kapitalismen har gitt dem mange goder, men at systemet er umoralsk. Spør du meg, er kapitalismen det mest moralske, fordi kapitalisme er frihet.

Den mest grunnleggende friheten er å kunne ta dine egne valg. Med sosialisme får du færre valg.

I et sosialistisk samfunn bestemmer staten hvilke produkter du skal bruke, i et kapitalistisk samfunn bestemmer folk selv hvilke produkter de vil bruke.

Globalisering løfter folk ut av fattigdom

Vil du bekjempe fattigdom, bør du også elske kapitalisme. Siden 1980 har andelen folk som lever i ekstrem fattigdom, gått ned fra 45 prosent til 10 prosent.

En så fantastisk utvikling skyldes ikke bistand fra Vesten, men kapitalisme.

Disse folkene hadde ikke greid å løfte seg selv ut av fattigdom hvis det ikke var for entreprenørskap, handel og globalisering som skaper arbeidsplasser.

Du elsker også kapitalisme

Til alle som klager over kapitalisme – ta en titt på samfunnet dere bor i. Tror du virkelig at oppfinnelsene du er mest glad i, ville eksistert om entreprenørene ikke hadde hatt friheten til å vise dem frem for folk?

Gjennom det frie markedet er man avhengig av innovasjon for å overleve. For at en bedrift skal overleve, må den greie å tilfredsstille folket, ellers vil bedriften gå konkurs.

Derfor mener jeg at du, hvis du tenker nøye gjennom det, kan komme til konklusjonen om at du også elsker kapitalisme.

