Jeg er blitt ghostet

Jeg er blitt ghostet! Jeg har chattet med en gutt i flere uker, men da vi skulle møtes, ba han om flere bilder. Da jeg sendte dem, ble det helt stille!

Jeg kan se han er pålogget, men han overser meg.

Jeg blir skikkelig irritert og lei meg og tenker å gi opp hele kjærlighetsopplegget. Nå sjekker jeg mobilen hele tiden og får i tillegg masse tanker om at jeg ikke ser bra ut. Skal jeg si ifra til ham en siste gang?

Jente (17)

Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Ghosting er å avvise noen med stillhet på sosiale medier. Altså ikke å svare. Det er dårlig folkeskikk.

Du er blitt utsatt for ghosting, og mange kan kjenne seg igjen i den ubehagelige følelsen du forteller om. I stedet for at han er direkte og forteller deg at han ikke ønsker å møtes eller å chatte mer, velger han å overse deg. Det er i grunnen feigt. Det etterlater en usikkerhet, og da får du en hel del tanker om ikke å være bra nok. Det er helt ok at du blir irritert på at han ghoster deg, fordi det er dårlig gjort.

Om du skal si ifra til ham en siste gang, har jeg ikke et fasitsvar på, men om du sender han en siste melding, er det kanskje en mulighet for deg å få sagt ifra? Kanskje det da blir lettere å gå videre? Kanskje han i tillegg forstår at egen oppførsel har såret deg, og at dette forhindrer at han behandler andre på samme måte?

Du kan risikere at han ikke svarer deg, men da får du i alle fall gitt beskjed. Husk at det ikke er du som har gjort noe galt.

Det er vondt å bli valgt bort. Håper du ikke gir opp, men velger å satse videre på kjærligheten. Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

Trenger pause for å få ereksjon

Aaron Amat / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg og kjæresten er borte fra hverandre en måneds tid. Vi ser begge frem til å møtes igjen så vi får hatt sex.

Selv om lysten er til stede, så vil ikke helt kroppen spille på lag. Jeg trenger en dags pause mellom hver gang vi har sex for å kunne ha ereksjon.

Dette er da vel ikke et problem menn i 20-årene skal slite med? Hadde skjønt det om jeg var 40 år.

Gutt (20)

Menn får slappere penis etter utløsning og orgasme og vil i tillegg oppleve at lysten forsvinner i en periode. Det du forteller om, er normalt.

Menn trenger med andre ord en pause etter orgasme og utløsning, selv om en i porno kan få inntrykk av at menn nærmest er sexmaskiner som har konstant lyst og får ereksjon hele tiden. Det er en feilaktig myte som nok fører til prestasjonsangst for en del menn.

Menn er også forskjellige. For noen kan det ta kort tid før ereksjonen og lysten kommer tilbake, for eksempel en times tid. For andre vil det ta mye lengre tid, og noen opplever at lysten er fraværende i opptil flere dager eller mer før den vender tilbake.

Dette er med andre ord varierende fra mann til mann.

Kvinner opplever vanligvis ikke det samme umiddelbare tap av lyst og evne som mange menn gjør etter orgasme. Menn er altså noe forskjellig fra kvinner når det gjelder lyst og hvordan kroppen reagerer.

Penisen din er ikke laget for å være stiv i lange perioder av gangen. Penis skal være stiv i situasjoner hvor du opplever lyst, har sex med kjæresten din eller onanerer, men ikke over lang tid. Kroppen din oppfører seg med andre ord slik den skal.

Vennlig hilsen Anders

Hvem kan jeg snakke med om depresjon?

carballo / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg lurer på om det finnes noen man kan snakke med hvis man lurer på om man har depresjon, uten at foreldrene skal finne det ut?

Jeg vil at foreldrene mine skal vite det, men ikke med en gang. Kan du hjelpe meg?

Jeg ligger ofte og griner. Det er noen dager jeg er på topp, men de fleste dagene er jeg på bunn.

Jente (15)

Du kan prate med helsesykepleier på skolen din eller på Helsestasjon for ungdom, hvis du lurer på om du har depresjon. De har taushetsplikt, men må kontakte foreldrene dine hvis de er veldig bekymret for deg. Hvis det ikke er så alvorlig, er det nok mulig at dere sammen planlegger hvordan og når dere kan prate med foreldrene dine om dette.

Helsesykepleier kan også hjelpe deg videre til en psykolog i kommunen hvis du trenger det. Det er også et alternativ å gå til fastlegen og prate om dette. Fastlegen skal gi hjelp ved både fysiske og psykiske problemer. Fastlegen eller psykolog i kommunen kan henvise deg til BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), hvis de mener det er nødvendig. Da må foreldrene dine blir informert siden du er under 16 år.

Det er lurt at du finner litt ut av dette nå og får støtte av noen. De nærmeste til å støtte deg, er jo foreldrene dine, så jeg vil oppfordre deg til å prøve å ta en liten prat med dem.

Vennlig hilsen Anne

Hvordan unngår jeg å bli overvektig?

Lightspring / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg er ikke tykk eller overvektig, men jeg er usunn og har vært det en stund nå, så det er vel på tide og legge om.

Jeg har hobbyer, har det fint og har ikke lyst til å slutte med å spille med venner. Jeg spiser en del kebab, potetgull og drikker mye energidrikk når jeg spiller data utover natten.

Jeg er litt bekymret for å få høyt blodtrykk og bli overvektig når jeg blir eldre. Har du noen tips til hva jeg kan gjøre? Tror jeg må begynne å trene litt og kanskje spise litt sunnere.

Gutt (14)

Jeg syns det er flott at du nå ser at du vil prøve å gjøre noen forandringer. Det er mulig å gjøre forandringer som gjør deg mer sunn, uten at du skal slutte å spille. Det er viktig at du trives og at du har det hyggelig med venner, og en del av det er at dere deler interessen for spill.

Kanskje er det også andre du spiller med som tenker litt på dette med at det blir litt usunt?

Kunne det gått an å få flere til å gjøre noen små forandringer med mål om god helse?

Det er en god idé å begynne å trene litt og spise sunnere. Ved å gjøre det nå, kan du forebygge overvekt og sykdom når du blir eldre. Utfordringen ligger ofte i å greie å gjøre en slik forandring og holde ut med den over tid.

Det er lettere om dere er flere som har en plan og heier på hverandre. Det er viktig å sette seg oppnåelige mål. Noen små endringer som varer, er mye bedre enn store endringer som ikke holder mer enn en uke.

Prøv å spise 3–4 faste hovedmåltider (frokost, lunsj, middag og eventuelt kveldsmat) og 1–2 mellommåltider (frukt, yoghurt, nøtter e.l.). Spis med de andre hjemme i hverdagen. Kebab, chips og energidrikk eller brus kan du unne deg en gang i uken.

Ikke spis mens du spiller, for da kan det skje at spiser uten å tenke over det.

Drikk vann som tørstedrikk når du spiller.

Ikke drikk energidrikk på sen kveld og natt.

Prøv å begrense spilling på nattetid til når du har fri neste dag.

Bestem deg for å starte med trening en til to ganger i uken, med noe du syns virker gøy.

Hverdagstrim er viktig. Gå eller sykle til det du kan.

Sett på alarm slik at du tar en aktiv pause fra dataen for eksempel ti minutter hver time. Ta noen raske turer opp og ned trappen, noen styrkeøvelser og lignende.

Du kan finne flere råd her. Du kan gjerne prate med helsesykepleier på skolen din og få flere råd og støtte.

Vennlig hilsen Anne

