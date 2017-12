Flere tusen jenter har meldt fra om seksuell taksering i forbindelse med #MeToo-kampanjen. Nå er det på høy tid at vi gutter tar grep.

Nei betyr nei. Det betyr ikke at hun synes du er sjarmerende. Det betyr ikke at hun synes du er digg. Og det betyr i hvert fall ikke at du skal fortsette!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Flere gutter forsvarer sin seksuelle trakassering ved å si: «Det må da være lov å prøve seg». Du må gjerne prøve deg, men da er evnen til å innse nederlag en absolutt forutsetning.

Dersom hun avviser leppene dine og dytter deg vekk, ikke grip hendene rundt hoftene hennes og press underlivet ditt inntil henne. Det er ekkelt og vulgært. Innse at hun ikke er interessert, og tre vekk fra henne.

Dette burde være en selvfølge. Det krever ingen sosial analyse. Det krever kun forståelse av et simpelt ord: nei.

Seksuell trakassering er på ingen måter attraktivt – det tenner ingen.

Handlingslammelse er også en handling. Vi er nødt til å bli flinkere til å si ifra. Dersom du ser en kompis som går over streken – si ifra! Dersom du ser en jente som blir ufrivillig klådd på – si ifra!

Handlingslammelse er et valg.

Handlingslammelse legitimerer seksuell trakassering.

Det finnes ingen humor i at kompisen din alltid drikker seg dritings på fest og klår på jenter.

Handlingslammelse er også en handling. Vi er nødt til å bli flinkere til å si ifra.

Du har faktisk et ansvar overfor din kompis og – ikke minst – overfor din venninne.

Du er nødt til å ta grep. Fortell kompisen din at han må lære å oppføre seg. Fortell ham at handlingene hans kan få alvorlige konsekvenser, både for ham selv og jentene han trakasserer.

Nesten hver dag dukker det opp nye #MeToo-avsløringer. Det gjør meg flau over å være gutt. Vi skal liksom være verdens mest likestilte land. Vi må skjerpe oss, gutter!

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.