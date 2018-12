Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Waheed Sheikh (18) vant Si ;Ds skrivekonkurranse om yrkesfag tidligere i år.

– Hvorfor bestemte du deg for å sende inn ditt bidrag til skrivekonkurransen?

– I november 2017 hadde jeg norsktentamen. Der kunne jeg velge mellom tre temaer, og et av temaene var om Aftenpostens yrkesfagkonkurranse. Jeg valgte dette temaet fordi at jeg var opptatt av hvordan timene på skolen kunne bli mer læringsrike og redusere tiden som ble bortkastet.

Etter å ha sendt artikkelen til læreren min, foreslo han at jeg skulle sende teksten inn til konkurransen. Før dette visste ikke jeg om Si ;D.

– I etterkant av konkurransen ble du invitert til samtale med kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Hvordan var møtet?

– Jan Tore Sanner og jeg ble først invitert til God morgen, Norge. På direkten inviterte han meg til Kunnskapsdepartementet. Der presenterte jeg en analyse av yrkesfag, med en strategisk handlingsplan for Jan Tore og teamet hans. Der delte jeg tankene mine om hvordan yrkesfag i Norge kan bli et av verdens beste innen 2021. Det var et godt, målbevisst møte, og vi diskuterte mye.

– Hvilket råd vil du gi til elever som er usikre på hvilken linje de skal velge på videregående?

– Mitt råd er at de må ta et informert valg. For å gjøre det, må de prate med folk som har kunnskap om forskjellige linjer, for eksempel rådgivere, lærere, foresatte og venner og familie. Uansett hvilket valg du tar, bør du ikke ta til deg negative kommentarer fra mennesker rundt deg.

– Nylig skrev du et innlegg om mobbing. Hvorfor er dette noe som opptar deg?

– Jeg er 100 prosent sikker på at mobbing kan unngås, men likevel skjer det hele tiden og fører til så mye smerte. Jeg ønsker ikke at mobbing skal ødelegge noens liv, som var fullt mulig i mitt eget tilfelle da jeg ble mobbet. Derfor bidrar jeg med full innsats for å få bukt med mobbing.

– Hvorfor synes du det er viktig at ungdommer engasjerer seg i samfunnsdebatten?

– Da kan man dele sine ideer med ulike mennesker og starte en diskusjon for å bygge et bedre samfunn. Ungdommer er den viktigste gruppen i samfunnet. De har et åpent sinn og kan forhåpentlig bidra til positiv forandring. Kanskje det er lurt at norsk lærere oppfordrer elever til å delta i debatter via Si ;D på ungdomsskolen og videregående.

– Hva er det beste valget du har tatt så langt i livet?

– Det tror jeg er at jeg tok elektrofag på videregående skole. Jeg er takknemlig overfor alle som hjalp meg å ta en informert beslutning.

Hvorfor synes du det er viktig at ungdommer engasjerer seg i samfunnsdebatten?

– Jo flere ungdommer som involverer seg i disse diskusjonene og som er med på å utvikle samfunnet gjennom debatt, jo bedre rustet er vi for utfordringene vi kommer til å møte på om noen få år. Kanskje det er lurt at norsklærere oppfordrer elever til å delta i debatter via Si ;D på ungdomsskolen og videregående.

Hva er det beste valget du har tatt så langt i livet?

– Jeg tror mitt beste valg så langt er å gå elektrofag på videregående. Det var ikke det det mest åpenbare valget, og jeg er derfor takknemlig for rådgiveren min Tove Nicolaisen-Page, familievenn Kristofer Huslid, kontaktlærer Kevin W. Emilsen, barneskolelærer Eva Roberg og flere andre for å ha hjulpet meg med å ta en informert beslutning.