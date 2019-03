Melina Kjelstad Olsen (17) skriver på Si ;D at «det er blitt mye fokus på at man skal huske å puste og huske å ta pauser i hverdagen. Hvordan kan unge sette sitt preg på verden om det eneste som forventes av oss, er at vi skal puste?» spør hun.

Jeg tror og håper at det forventes mer av unge enn at vi skal puste, men det å ta vare på seg selv er en like viktig del av kampen som å stå på barrikadene og kjempe.

Jeg var 15 år første gang jeg engasjerte meg for en frivillig organisasjon. Før det visste jeg ikke at jeg kunne bruke mitt engasjement til å gjøre noe konstruktivt sammen med andre, og det å engasjere meg forandret livet mitt.

Det viktigste

De siste åtte årene har jeg blant annet engasjert meg i ulike organisasjoner, brukt stemmen min til å skrive både i lokalavisen og andre aviser, skrevet bok, og jeg reiser landet rundt for å snakke om temaer som engasjerer meg.

Jeg studerer fullt og har en fast jobb jeg elsker, har ulike verv i organisasjoner, utvalg og fagråd og litt til.

Det viktigste jeg har lært, er at jeg ikke kan gjøre noe av dette hvis jeg ikke tar vare på meg selv, og hvis jeg ikke har en plan på når jeg skal jobbe, når jeg skal studere og når jeg skal hvile. Det å slappe av må få en like viktig plass i almanakken som det å engasjere seg.

Jeg vet det kan høres rart ut, men et av de viktigste temaene jeg snakker om sammen med aktivister og andre engasjerte mennesker, er hvordan vi tar vare på oss selv og hva vi gjør for å sette av tid til det.

Feil folk

På Ungdata.no kan vi lese at «en god del unge sliter med ulike former for psykiske helseutfordringer i hverdagen»

Ofte møter jeg unge mennesker som gjør mye og som er redde for at de ikke gjør nok. Jeg kjenner innimellom på dette presset selv og tenker at «alle andre gjør jo mer enn meg».

Det er mye press på unge, men det er kanskje feil folk som kjenner på presset. Jeg deler Kjelstad-Olsens frustrasjon om at det er mange som ikke engasjerer seg. Det er også mange som kan ha godt av en prat om å strukturere tiden sin bedre, for døgnet har 24 timer og uken 168 , og man får tid til ganske mye hvis man har en plan.

Samtidig skjønner jeg hvorfor noen velger ikke å gjøre noe som helst, for når jeg møter andre unge når jeg holder foredrag om engasjement, er det mange som tror at det er enten eller. Jeg tror at alle kan gjøre litt.

Alle har en sak som engasjerer dem, enten de har funnet den saken ennå eller ikke. Og alle kan bidra på sin måte.

Vi har alle ulike forutsetninger, og for noen kan det å stå opp om morgenen og komme seg på skolen i tide være mer enn nok.

Sitt utgangspunkt

Å ta vare på seg selv er en del av kampen. Hollywood viser oss «workaholics» som jobber døgnet rundt og ikke har tid til annet, og når vi leser i blader, blir vi litt misunnelige på de som sier at de sover fire timer hver natt og ikke trenger mer.

Men vi må huske på at det de ikke snakker om, er de øyeblikkene de kobler helt ut.

Bad og telys gjør meg utålmodig, men jeg ser litt på Netflix nesten hver kveld for å tømme hodet og «lande», prioriterer å lese andre bøker enn pensum, går på museum og teater for å få «input» og prioriterer å være med folk jeg er glad i.

Alle er forskjellige, og for noen kan det å drive med yoga, sove lenge eller spille dataspill være en viktig del av det å ta vare på seg selv.

Hvis man vet at man gjør det man har kapasitet til, og at man jobber ut fra sitt utgangspunkt, så er det godt nok.

