Erna Solberg, det nytter ikke å skylde på alle andre | Agnes Nærland Viljugrein

Selv om det er enkelt å la Sylvi Listhaug styre showet i Regjeringen, er det statsministerens ansvar å få kontroll på egne statsråder og dermed sørge for en anstendig samfunnsdebatt. Det var lite i timene etter Listhaugs avgang som tydet på at hun er beredt til det.

Når du er justisminister og mener ytringsfriheten din ble kneblet fordi du måtte trekke deg som statsråd, har du ikke skjønt hva ytringsfrihet handler om. Avgangsordene og Facebook-posten Sylvi Listhaug skrev, bekrefter nok en gang at avgjørelsen om å gå var helt riktig.

Hadde ikke lenger tillit

Sylvi Listhaug er ikke lenger en del av Solbergs regjering. Det er bra. Hvis det i tillegg stemmer at det er Listhaug som selv har valgt å trekke seg, så er det enda bedre. Hun hadde ikke lenger tillit hos flertallet på Stortinget, og å gå av var det riktige å gjøre.

Rolf Øhman

Samtidig er denne debatten viktigere enn Sylvi Listhaug alene.

Og de som mener de siste ukenes debatt ikke har handlet om politikk, tar feil. For AUF, for Arbeiderpartiet og for resten av flertallet på Stortinget har dette hele veien handlet om politikk. Over hvem det er som skal få styre politikken vår, og på hvilket grunnlag de styrer politikken etter, nettopp fordi politikken får konsekvenser.

Drapstrusler

For Jonas Gahr Støre har konsekvensene av den siste tidens debatt vært drapstrusler som PST mener gir behov for livvakter. Nei, det er ingen som mener at Regjeringen eller noen andre er ansvarlige for dem i seg selv, men all den tid debatten strekker seg lenger ut i ytterpunktene, gir det rom for enda mer ytterliggående holdninger. Det vet vi, for vi har sett det før.

For AUF-ere og andre pårørende etter 22. juli har uttalelsene fra flere deler av Regjeringen skapt sterke reaksjoner, redsel, frykt, usikkerhet og sinne. Vi som den siste tiden har reagert kraftig i debattene, har gjort det nettopp fordi vi vet hvordan ord og holdninger kan føre til handlinger. Enkelte har mottatt hets eller drapstrusler for sine reaksjoner, av vilt fremmede. Ord teller.

Solberg har en opprydningsjobb å gjøre

Det er ikke knebling å minne ansvarlige politikere om at de har ansvar for hva de sier og gjør.

Hverken Sylvi Listhaug eller Frp overrasker lenger. Men at Erna Solberg og Høyre har latt det gå så langt, har latt sin egen regjering stå og falle på en enkelt statsråds uttalelser og vært tilskuere til Listhaugs konspirasjonsteorier, det overrasker.

Ingen påstår at Høyre står for det samme, men de er fortsatt i en ledende posisjon til å ta til motmæle og til å reagere. Jeg har tro på at både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kan være gode ledere og forbilder for sine sider av politikken, men akkurat nå står det på en av dem å bevise det. Det har ikke Solberg gjort tydelig nok, og der har hun et spesielt ansvar.

Solberg er fortsatt statsminister og har en opprydningsjobb å gjøre. Da nytter det ikke å skylde på alle andre.

